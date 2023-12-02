南韓發射首枚軍事偵察衛星　成功進預定軌道！估性能「世界前5」

▲南韓2日在美國加州范登堡太空基地，透過SpaceX火箭成功將自行研發的軍事偵察衛星送上軌道。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

南北韓預估將迎來一場激烈的太空軍備競賽！繼北韓（朝鮮）於11月21日第三度發射軍事偵察衛星、成功將衛星送上軌道後，如今南韓也於今日（2）透過SpaceX運載火箭，成功將自行研發的偵察衛星首度送上太空，當局計畫在2025年以前還要再發射4枚，擁有高解析度鏡頭的衛星可以協助探查北韓敵情。

根據《韓聯社》，南韓透過SpaceX設計並製造的中型二級入軌運載火箭「獵鷹9號」，攜載南韓首枚的軍事偵察衛星，於韓國時間2日上午3時19分（加州時間1日上午10時19分，台灣時間2日上午2時19分），在美國加州范登堡太空基地發射，成功將南韓自行研發的軍事偵察衛星送上距離地球400至600公里的軌道上。

南韓國防部、SpaceX指出，獵鷹9號在發射2分22秒後分離第一節火箭、20秒後分離衛星保護罩，發射14分鐘後分離第二節火箭，將偵察衛星1號成功送上目標軌道，並在發射78分鐘後，於韓國時間2日上午4時37分首次與海外地面站達成通訊。

南韓國防部證實，該枚軍事偵察衛星成功進入預定軌道、且衛星的狀態良好，預估在經過4至6個月的評估試用期後，將從明年上半季起投入實際戰力部署，且在2025年以前還要發射剩餘的4枚衛星、總共為5枚的軍事偵察衛星。

報導指出，南韓自行研發的首款軍事偵察衛星搭載了電子光學感測器（EO）、紅外線（IR）拍攝裝備，其畫質解析度高達0.3公尺，等於可以清楚辨識地面上30公分的物體，遠遠超越北韓發射衛星僅為1至5公尺的解析度，而預計在2025年前發射完成的第2至5枚衛星將搭載可以穿透雲雨、透視地表的合成孔徑雷達（SAR），不受惡劣天候阻礙。

南韓軍方關係人士指出，此次南韓所發射的軍事偵察衛星，在全球偵察衛星的性能排行上「應該可進世界前5」，其解析度是2015年在俄國發射「多功能實用衛星阿里郎3A號」 的3.4倍，當時阿里郎3A號的解析度為0.55公尺。

南韓國防部表示，之所以透過SpaceX「獵鷹9號」發射偵察衛星，是因為該火箭發射的成功機率高達99.2%，是目前最受信賴的發射體，且發射費用較為低廉，每公里僅需5000美元，然而其他將衛星送上低軌道的火箭，發射後平均每公里便需消耗2萬美元。

一旦南韓成功將所有的5枚軍事偵察衛星送上預定軌道、完成戰力部署，將可以在不受到氣候條件的限制下，協助南韓辨識北韓的核武、彈道飛彈、長射程砲（火箭砲）的基地，且能隨時監控北韓的移動型飛彈發射台（TEL）等移動標的。

南韓國家安保戰略研究院導彈中心主任張榮根（音譯）表示，「一旦衛星偵測解析度達到0.3公尺，雖然仍未到達可以辨別人臉表情或車牌號碼的程度，但若偵測目標（人）是步行的話，可以掌握到他的動線，且能釐清被偵測者使用的交通工具，究竟是轎車、貨車，還是巴士。」

▼北韓11月21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

▲北韓去年12月透過中程彈道飛彈發射衛星實驗體，拍攝南韓仁川（左）、首爾漢江（右）一帶，不過相片呈黑白色，且畫面模糊。（圖／翻攝自朝中社）

另外，北韓今年直到第三次發射軍事偵察衛星，才將衛星送上軌道，儘管北韓官媒不斷釋出其最高領導人金正恩視察航太基地，聲稱衛星拍攝到美國全境、韓半島（朝鮮半島）、羅馬、埃及的消息，卻遲遲未對外公開衛星拍攝成果，遭質疑是否因衛星拍攝解析度過低才不敢公開。

據悉，北韓去年12月曾「野人獻曝」公開「實驗用衛星」空拍南韓首爾的黑白影像，然而卻因畫質非常模糊而遭南韓譏笑。對此，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正還特地透過聲明駁斥，「到底哪個正常人會在一次性的實驗，使用價格昂貴的高解析度攝影鏡頭？」