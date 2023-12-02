SpaceX載南韓間諜衛星升空　加深朝鮮半島太空競賽

▲SpaceX星艦火箭。（圖／路透）
文／中央社洛杉磯1日綜合外電報導
南韓今天搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭發射第一枚軍事間諜衛星，繼上週北韓發射首枚軍事間諜衛星後，加深朝鮮半島的太空競賽。
法新社報導，馬斯克（Elon Musk）的SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運這枚南韓偵察衛星，今天在加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空。
如果這枚衛星成功置入軌道，南韓將以第一顆國產間諜衛星偵察擁有核武的北韓。
▲SpaceX星艦火箭。（圖／路透）
文／中央社洛杉磯1日綜合外電報導
南韓今天搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭發射第一枚軍事間諜衛星，繼上週北韓發射首枚軍事間諜衛星後，加深朝鮮半島的太空競賽。
法新社報導，馬斯克（Elon Musk）的SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭載運這枚南韓偵察衛星，今天在加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空。
如果這枚衛星成功置入軌道，南韓將以第一顆國產間諜衛星偵察擁有核武的北韓。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響