已有400人死於自拍！　「20歲初女性」受害最多

▲據調查，過去14年來，有多達400人因危險自拍而死亡。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

《紐約時報》近日發表了「相比自拍死亡率與吸菸死亡率」的報導，文章中強調了自拍與吸煙一樣具有危險性。據調查，過去14年來，有多達400人因自拍而死亡，其中排名第一的是印度人有100人，美國人次之有39人。若依年齡層分析，20歲初的女性遊客則為最多。

據NAVER報導指出，澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）塞繆爾康乃爾博士團隊的研究報告顯示，2008年至2021年間，全球因自拍而死亡的人數多達400人，其中有100名印度人，排名第一，美國人次之有39人。據統計，死者中有80%是遊客，若依年齡層分析，20歲初的女性遊客則為最多。

事故地點通常發生在懸崖或瀑布旁等風景區，最常見的死因則是溺水，當有人在船上拍照或是在海灘上拍攝水上活動時，都具有相當的危險性，排名第二的死因是在火車軌道上自拍，還有8人在與野生動物拍照時發生意外。

為因應「危險自拍」的風潮，印度孟買警方勘查了危險地點，並在現場部署了人員，以防止致命事故的發生，此外，俄羅斯政府更發起了運動，警告自拍的致命性。

對此，康乃爾博士團隊則強調，大眾應意識到自拍帶來的危險，也建議旅遊勝地應安裝應用程式，也就是若旅客到達曾有人因自拍而死亡的旅遊地點，這時應用程式可以直接向用戶發送警告訊息，以防止相關事故再次發生。

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