美軍魚鷹機釀1死！其餘7人仍失蹤　日本外海持續搜索中

▲駐日美軍所屬的魚鷹直升機墜毀於屋久島外海。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

隸屬於駐日美軍橫田基地的一架V22魚鷹式直升機11月29日在執行飛行任務時，於屋久島外海解體墜落，其中1名隊員已確定死亡，然而機上另外7人至今仍下落不明。包含美軍與日本海上保安本部仍持續在失事海域附近搜索，希望能夠盡快找到失蹤者。

根據《日本電視台》報導，距離美軍魚鷹機在鹿兒島縣屋久島外海發生墜機事故已經2天，然而除了第一天晚上尋獲其中1名罹難者與飛機碎片外，機上其餘7人仍然生死未卜。日本當局、駐日美軍以及當地漁民也持續在相關海域搜索。

記者1日上午也在屋久島的安房港捕捉到準備搜索用橡皮艇與相關器材的美軍人員身影。美軍內部人士指出，「對於失事意外感到非常悲痛。雖然很遺憾，但是我們還是會盡全力找到機組人員的下落。」美軍搜救人員搭乘的船隻也在1日上午10時從安房港出發。

第10管區海上保安本部稍早派出可以調查機體是否沉沒在海底的機具在多個海域進行潛水搜索作業。除此之外，也派出飛機與搜索船在失事海域附近持續搜查，但是仍然沒有找到其他新的線索。

根據《共同社》報導，海上保安本部使用聲納搜索後，在失事海域附近的海底發現多個可疑的隆起，將派遣特殊救難隊進行潛水搜救作業，在相關地點展開重點式調查。