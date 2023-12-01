祖母送神秘行李箱要求「不可以打開」　害男差點被捕開箱片爆紅

▲男子差點因為祖母的神祕禮物被捕。（圖／翻攝自TikTok／brett.gaffney）

記者李振慧／綜合報導

美國23歲男子布雷特(Brett Gaffney)近來在網路上透露，他感恩節返家過節時，收到祖母提前送給他的「聖誕禮物」，一個行李箱中裝著神秘物品，拿起來非常重，還要求他到家前不可以打開看，結果害他搭機過海關時差點被逮捕。

在加州洛杉磯從事演員的布雷特，因為在TikTok上分享祖母的神祕禮物爆紅，他在影片中表示，感恩節返回堪薩斯州過節時，從祖母手中收到了一個很重的行李箱，對方還要他抵達加州後才可以打開這個箱子。

布雷特表示，「我當時想，可是我要帶著這個去搭機耶」，但祖母仍然拒絕告訴他內容物是什麼，他便也真的沒有打開前往機場，結果行李檢查時被機場人員詢問裡面是什麼，只能說他也不知道，差點因此惹禍上身，「祖母想害我被捕」。

布雷特最後在影片中打開了行李箱，原來裡面裝著一台骨董打字機Smith Corona 250 ，讓他好氣又好笑表示，「祖母以為我是湯姆漢克斯嗎？我要去公園用這個寫出一本書嗎」。

▲男子開箱發現真相傻眼。（圖／翻攝自TikTok／brett.gaffney）

影片獲得47萬人次點閱，吸引網友留言，「老兄你太誠實了，千萬不能和海關人員說你也不知道啊」、「天啊，我得去檢查一下我祖母送我的禮物了」，還有網友認為，說不定調皮的祖母其實在行李箱中藏了其他驚喜，要他再仔細檢查。

布雷特後來在其他影片中更新近況，由於打字機已經是老古董了，所以他特別訂購了新的色帶和潤滑油，結果檢查行李箱內部時，意外在一個小袋子中找到美元2元（約台幣63元）鈔票，裡面包含著家人對他的特殊心意，所以他不打算花掉而是存下來。