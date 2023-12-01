冒充美國人貼文帶風向！　Meta刪逾4700「中國假帳號」

▲Meta刪除數千個源自中國的假帳號和誤導性帳號。（示意圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

臉書（Facebook）母公司Meta表示，近來已刪除數千個源自中國的假帳號和誤導性帳號，這些用戶冒充美國人，試圖傳播有關美國政治和美中關係的兩極化內容。

英國廣播公司（BBC）報導，這一大堆帳號貼文的主題包括墮胎、文化戰爭議題和對烏克蘭的援助。

Meta追蹤這些網絡源頭在中國，但沒說與中國政府有關；不過，在美國明年大選前，這類源自中國的網絡有所增加。

Meta說，就地理而言，中國如今是這類網絡的第3大來源，僅次於俄羅斯和伊朗。

▲Meta警告，這些源自中國的假帳號帶風向，目標是影響明年美國和其他地方的選舉。（圖／達志影像／美聯社）

旗下還有Instagram和WhatsApp的Meta今天發布季度資訊安全報告，概述近來在網路威脅中的刪除帳號行動。

這個源自中國的網絡包含逾4700個帳號，而且挪用其他地方的用戶大頭照和名字。這些帳號會互相分享貼文按讚，有些內容似乎直接取自舊稱推特（Twitter）的X平台。

有些帳號會一字不漏地複製美國共和黨及民主黨政治人物的貼文，包括前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）、聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）和喬登（Jim Jordan）等人的貼文。

法新社報導，Meta今天警告，這些源自中國的假帳號帶風向，目標是影響明年美國和其他地方的選舉。

Meta表示，今年已封鎖5個在中國境外協調帶風向的網絡。

Meta全球威脅情報事務主管尼莫（Ben Nimmo）簡報時說：「帶來威脅的外國分子試圖在明年選舉前透過網路接觸民眾，我們需要保持警惕。」