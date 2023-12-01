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被印度神棍騙了！　巴拉圭官員和「虛構國家」簽備忘錄慘丟官

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 查莫洛和2名凱拉薩代表簽署文件。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴拉圭一名政府官員鬧出離譜烏龍，和他國代表簽署合作備忘錄後，才發現竟是一名印度通緝犯虛構出不存在的國家招搖撞騙，令他因此丟官，且對方疑似還用相同手法欺騙多名地方官員。

根據《衛報》，巴拉圭農業部部長辦公室主任查莫洛（Arnaldo Chamorro）11月29日被免職，原因是他和「凱拉薩合眾國」（United States of Kailasa）代表簽署合作備忘錄，沒想到這根本是個虛構國家。

凱拉薩網站顯示，這個國家據稱位在南美洲，被描述為「由世界各地流離失所的印度教徒復興」，領導人為自稱「大師」的尼希亞納達（Nithyananda）。他在印度因性侵等多項指控被通緝，目前行蹤不明。

查莫洛與凱拉薩代表10月16日簽署備忘錄，在社群媒體上發布的副本顯示，文件內容表達「真誠盼望並建議巴拉圭政府，考慮、探索並積極尋求與凱拉薩合眾國建立外交關係，支持凱拉薩合眾國作為一個主權與獨立國家，加入包括聯合國在內的國際組織。」

查莫洛先前在採訪中說明，他和凱拉薩代表簽署文件，是因為凱拉薩提議協助巴拉圭解決灌溉等問題，對方也曾會見農業部長西門內斯（Carlos Gimenez）。但查莫洛坦言，他並不知道凱拉薩在哪裡。

這起醜聞曝光後在社群媒體上引發網友嘲諷，但這並非第一次發生。今年稍早就有自稱來自凱拉薩的代表，設法參加在日內瓦舉行的一場聯合國委員會會議，還和美國、加拿大地方首長簽署文件。美國紐澤西州紐瓦克市政府3月坦承受騙，和凱拉薩簽署姊妹市協議。

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