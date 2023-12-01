　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日退役將領：台海危機若爆發　應準備「接納台灣難民」

▲▼日本陸上自衛隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本陸上自衛隊在沖繩與美軍舉行聯合軍演。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本陸上自衛隊一名退役三星中將今天表示，在「台灣有事」情況下，由於地理位置因素，日本可能將扮演類似波蘭在俄烏戰爭中接納烏國難民的角色，並有必要為這種情形做準備。

自俄羅斯2022年初全面入侵烏克蘭以來，波蘭一直是基輔的堅定支持者，已收留超過100萬烏克蘭難民。

番匠幸一郎今天接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時表示，一旦中國犯台，日本是唯一能充當國際社會向台灣提供物資自衛的門戶。

他說：「菲律賓有可能不會扮演這樣的角色，而澳洲和夏威夷又太遙遠。」

番匠指出，日本也需要為接納台灣難民做好準備。他提到，先前針對到日本的移民相關討論僅限於接收數量非常有限的外籍人士。他說：「我們沒有準備接納數以十萬計難民的系統。」

他表示，其他考量因素還包括撤離者住居、隔離檢疫及武器篩查等問題。

番匠曾任日本陸上自衛隊西部方面隊指揮官，負責捍衛九州及沖繩，目前是華府智庫笹川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation USA）的新任傑出高級研究員。

番匠常被美國人問起的一個問題是，一旦美國與中國在台灣海峽開戰，日本將在戰鬥中扮演何種角色。

番匠表示：「日本能做出的最大貢獻，就是好好保衛自己。」

他指出日本的戰略位置，並解釋說在關鍵咽喉要地強化防禦，能為中國帶來大麻煩。

他說：「中國有9個通往外海的出口點，其中5個位於日本列島。」這5個出口點分別為本州和北海道之間的津輕海峽、鹿兒島縣西南外海的大隅海峽、奄美大島和橫當島之間的橫當海峽、宮古島與沖繩島間250公里寬的宮古海峽，以及與那國海峽，也就是日本最西端與那國島附近水域。與那國島距離台灣110公里。

中國另外4個出口點是台灣和菲律賓之間的巴士海峽、印尼峇里島附近的龍目海峽、印尼爪哇島和蘇門答臘島之間的巽他海峽，以及通往印度洋的馬六甲海峽。

但番匠也表明，日本自衛隊不會在台灣本土參戰。他指出：「自衛隊主要活動範圍會在日本領土，或許還有國際水域，以保護日本船隻。」

番匠說：「舉例來說，自衛隊登上台灣土地和美國一起保衛台北的情形，預料不會發生。」

番匠也主張，日本現在應該檢討其嚴格的「非核三原則」，也就是「不擁有、不生產、不引進」核武。

他說：「是時候讓日本重新審視不讓美國將核武帶進日本的第三大原則。」番匠強調，「非核三原則」妨礙了美國對印太地區的戰略布局。

ET快訊
14歲「台最美國中生」被下禁愛令　校園引暴動！出動班導擋駕
Netflix超狂片單來了！　4大台片將上架
「無頭魚屍」當飛機杯！　海豚升天笑容照片曝
入冬濕冷衣服好難乾！　專家教「速乾2撇步」
ET民調／國民黨政黨票支持度33.1%奪冠！　民眾黨14.6
香港客來台1舉動！4張悠遊卡全GG　網怒：快報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

軟飯男死不離婚！她拖5年終於甩開前夫　長跑20km向神明還願

抖音看到「和自己長一樣」神秘藍髮妹　女意外找到失散19年雙胞胎

紐西蘭擬禁學生「帶手機到校」！　示警：青少年出現文盲危機

被印度神棍騙了！　巴拉圭官員和「虛構國家」簽備忘錄慘丟官

美國法官判定「蒙大拿州封殺TikTok」違憲！　逾越州政府權力

戶頭一夕多出26億「卻是惡夢開端」　她發文曝崩潰經歷

日退役將領：台海危機若爆發　應準備「接納台灣難民」

多次來台治療！「穿山甲人」張四妹逝世　享壽76歲

民調：若中國入侵　72%美國人支持「正式承認台灣」

半夜驚見「尪和年輕裸女視訊」　人妻崩潰：9年模範老公竟是玩咖

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

軟飯男死不離婚！她拖5年終於甩開前夫　長跑20km向神明還願

抖音看到「和自己長一樣」神秘藍髮妹　女意外找到失散19年雙胞胎

紐西蘭擬禁學生「帶手機到校」！　示警：青少年出現文盲危機

被印度神棍騙了！　巴拉圭官員和「虛構國家」簽備忘錄慘丟官

美國法官判定「蒙大拿州封殺TikTok」違憲！　逾越州政府權力

戶頭一夕多出26億「卻是惡夢開端」　她發文曝崩潰經歷

日退役將領：台海危機若爆發　應準備「接納台灣難民」

多次來台治療！「穿山甲人」張四妹逝世　享壽76歲

民調：若中國入侵　72%美國人支持「正式承認台灣」

半夜驚見「尪和年輕裸女視訊」　人妻崩潰：9年模範老公竟是玩咖

台東首場國際友善X科技永續年度成果展

軟飯男死不離婚！她拖5年終於甩開前夫　長跑20km向神明還願

不放棄任何一個學生！5名特殊生參賽　西螺安定國小舞蹈奪冠

Gail「每個禮拜練中文」對答如流！看五年前《聲林》片段：有點尷尬

抖音看到「和自己長一樣」神秘藍髮妹　女意外找到失散19年雙胞胎

躺錯病床竟打護理師巴掌　囂張洗腎男嗆：打妳剛好...下場出爐

滿20歲男就有機會！婦產科院長「做1事爽領8000」　吸萬人朝聖

韓劇《精神病房也會迎來清晨》催淚又治癒　所有疾病的根源都是失去　

金馬影后林品彤 冒雨尖叫捶打　醫生要她跟媽好好溝通

微軟透露收購動視暴雪最大理由　目標讓Game Pass登陸全平台主機

品嚐自己和姊腳趾頭味道　美妙滋味讓妹上癮狂吸XD

國際熱門新聞

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

砌磚女工成人平台做兼職　每月多賺67萬

OL偷看男友手機相簿　意外發現「1.3萬張照」

兒過敏不能養貓　女被迫「送走毛小孩」身亡

美股大漲520點！　創今年新高

「穿山甲人」張四妹過世　享壽76歲

哈瑪斯違反停火協議　以色列宣布重新開戰

日腳踏車男2天內被車撞2次　送醫3天後亡

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

差39歲爺孫戀！金髮妹被酸拜金　本人吐實情

C羅NFT暴跌99%　投資人氣炸求償313億

5青少年引誘變態司機到森林中　勒死報復性侵

長相酷似ET！1家5口詭異外型曝光

更多熱門

相關新聞

美魚鷹機「解體墜機」隔天繼續飛！美軍不甩日方

美魚鷹機「解體墜機」隔天繼續飛！美軍不甩日方

駐日美軍所屬的一架魚鷹式直升機11月29日下午在執行任務時，於日本鹿兒島縣屋久島外海解體墜毀，目前僅打撈到1人，且確定罹難。受此影響，日本隨即停止魚鷹機的所有任務，並要求美軍也暫停執飛魚鷹機，然而在失事意外發生的隔天，駐日美軍仍照常派出其他魚鷹機執行日常飛行任務，五角大廈更強調，不會停飛。

韓逃兵藝人劉承俊有望回國　法院判應給簽證

韓逃兵藝人劉承俊有望回國　法院判應給簽證

日本火葬場「轉賣骨灰」！4年賺900萬

日本火葬場「轉賣骨灰」！4年賺900萬

韓高僧「祝融圓寂」　遺體隨佛寺遭烈火焚毀

韓高僧「祝融圓寂」　遺體隨佛寺遭烈火焚毀

住飯店把吹風機帶回家！日男大生偷竊被逮

住飯店把吹風機帶回家！日男大生偷竊被逮

關鍵字：

日韓要聞軍武要聞

讀者迴響

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

麻古連5天指定飲品買1送1！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣

潘瑋柏婚宴大合照曝光！賓客團「整排都是名媛明星」

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面