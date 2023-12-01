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民調：若中國入侵　72%美國人支持「正式承認台灣」

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北101成為代表台灣的標誌性景點。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

年度「雷根國防調查」結果顯示，將中國視為美國「敵人」的美國受訪者比例上升到77%。此外，72%的人說，若中國入侵，將支持正式承認台灣。

「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey）發現，有77%的美國人將中國視為敵人，只有15%將中國當作盟友。這些數據與2018年相比產生了巨大變化，當時有55%的美國人視中國為敵，38%把中國當作盟友。

超過半數的51%美國人也將中國視為最大威脅，較去年的43%與2018年的21%多。

同時，將俄羅斯視為最大威脅的人數正在下滑。在俄國去年2月入侵烏克蘭後，去年有31%的人抱持這樣的看法，今年則下降到24%。

被問到最擔心中國哪些方面時，20%的人認為是軍事建設，也有20%說是侵犯人權，例如維吾爾少數民族受虐等。還有17%表示，他們最關切中國的外交政策，另15%最擔心中國的經濟措施，以及10%擔心台灣遭受威脅。

在台灣議題上，有72%的人表示，如果中國入侵，將支持正式承認台灣；僅15%反對這樣的做法。

46%的受訪者說，若台灣遭到入侵，將支持派遣美國地面部隊保護台灣，但也有35%的人反對。

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲根據民調結果，6成美國民眾支持政府在台灣周邊增加軍事部署。（圖／路透）

為了嚇阻侵略，60%的人支持美國在台灣周遭增加軍事部署，僅25%反對。此外，有55%的人說，將支持增加對台軍售以達嚇阻目的，另有28%反對。

超過半數的65%受訪者覺得美國政府對烏克蘭的關注分散了決策者對中國威脅的注意力。

若將中國與美國的軍事實力相比，34%的人認為美國較強，28%覺得中國占上風，另有30%認為兩國實力在伯仲之間。

認為美國在經濟實力上優於中國的人較多，比例是34%比28%；認為美國在全球外交影響力上比中國強的人數是44%比15%。但較多人覺得中國在網路實力與人工智慧（AI）方面占優勢，比例分別是33%比24%、29%比26%。

調查還發現，58%的美國人支持藉「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）來對抗中國日益增長的實力；有22%反對這項共享國防技術的協議；另有20%不知道。

這些結果是第6年雷根國防調查及第10屆雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）的一部分。調查於10月27日到11月5日之間進行，受訪者有2506名美國人。

 
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