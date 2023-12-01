　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／以色列宣布重新開戰！　控哈瑪斯「違反停火協議」

▲▼ 加薩地區22日被以色列空襲攻擊，大量煙霧竄出。。（圖／路透）

▲以色列國防軍表示，目前已恢復在加薩走廊的作戰行動。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以哈停火協議於當地1日上午7時（台灣下午1時）到期，雙方均未表示宣布延期，以色列國防軍更稱，哈瑪斯違反停火協議，目前已恢復在加薩走廊的作戰行動。

以色列國防軍（IDF）在社群媒體X發文表示，「哈瑪斯違反停火協議並向以色列領土開火，目前已恢復與哈瑪斯在加薩走廊的作戰行動。」

以哈停火協議稍早結束後，以哈雙方均未發表新的停火聲明，且靠近加薩的以色列社區稍早響起空襲警報，為11月24日停火以來首次，以軍證實攔截一枚自加薩發射的火箭，加薩北部據報還傳出槍響及爆炸聲。

以色列時報引述與哈瑪斯關係密切的巴勒斯坦媒體Shehab News Agency指出，加薩北部可以聽見槍擊與爆炸。另外，以色列南部城市霍利特（Holit）響起火箭彈警報，以色列國防軍表示正在調查，若確實發生攻擊，這將是過去1小時內第二次的加薩火箭攻擊。

►停火協議到期！以色列響空襲警報　以軍證實「攔截加薩火箭」

ET快訊
保時捷擊落街道猴子！　17歲男慘了「斷腿還要賠百萬」
33歲辣媽聯手15歲兒　把KTV員工「當沙包打」
「穿山甲人」張四妹病逝！　享壽76歲
快訊／吳念庭宣布離開西武　正式返台發展
祕戀蔡尚樺被抓包！　林秉聖首發聲「每天都要用力」
槍放機車踏板上！　29歲男下巴被轟慘死
下班變老司機！　高雄警「色情護膚」慘被查獲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日退役將領：台海危機若爆發　應準備「接納台灣難民」

多次來台治療！「穿山甲人」張四妹逝世　享壽76歲

民調：若中國入侵　72%美國人支持「正式承認台灣」

半夜驚見「尪和年輕裸女視訊」　人妻崩潰：9年模範老公竟是玩咖

快訊／以色列宣布重新開戰！　控哈瑪斯「違反停火協議」

打開屍袋「還有呼吸」！　巴西9旬嬤太平間躺2小時奇蹟復活

英國研究：AI對於「金融保險業」衝擊最大　更易影響高專業工作

停火協議到期！以色列響空襲警報　以軍證實「攔截加薩火箭」

想拍網美照差點變「亡美」　26歲女慘被巨浪沖走滅頂畫面曝光

加薩醫院「腐爛嬰屍」躺病床　病房淪空城！心碎影片曝

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

林宥嘉結婚6年「變噁心」　突放閃：我就是很愛我老婆！

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

日退役將領：台海危機若爆發　應準備「接納台灣難民」

多次來台治療！「穿山甲人」張四妹逝世　享壽76歲

民調：若中國入侵　72%美國人支持「正式承認台灣」

半夜驚見「尪和年輕裸女視訊」　人妻崩潰：9年模範老公竟是玩咖

快訊／以色列宣布重新開戰！　控哈瑪斯「違反停火協議」

打開屍袋「還有呼吸」！　巴西9旬嬤太平間躺2小時奇蹟復活

英國研究：AI對於「金融保險業」衝擊最大　更易影響高專業工作

停火協議到期！以色列響空襲警報　以軍證實「攔截加薩火箭」

想拍網美照差點變「亡美」　26歲女慘被巨浪沖走滅頂畫面曝光

加薩醫院「腐爛嬰屍」躺病床　病房淪空城！心碎影片曝

旅外好手歸國潮衝擊選秀？冬盟後台鋼「順位抽籤」影響大

快訊／視線死角釀禍！單車婦闖紅燈被撞　捲預拌混凝土車底慘死

ET民調／侯康快追上賴蕭！差距僅1.1百分點　柯盈支持度跌破2成

高雄冬季旅展華航「雄厚禮」　沖繩6千、首爾5千都有找

寶可夢中心8日開幕！早上8時「發入店整理券」　進場方法一次看

全吸得到草莓啵啵！　冬季最新「草莓蜜桃、草莓柳橙手搖飲」來了

保時捷擊落街道猴影片曝！高職男無照闖紅燈　斷腿還要賠百萬

驚！王仁甫粉絲遭詐三百萬元　連他女兒都被詐騙集團找上

傳綠估新北立委席次腰斬　綠高層分析民調「波浪」：會拉起一波高峰

吳念庭2周前提過回鄉打球　爸爸吳復連：球員需要舞台

阿金不吃飯「怕被媽罵」　叼豬玩偶到碗裡幫忙吃

國際熱門新聞

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

砌磚女工成人平台做兼職　每月多賺67萬

OL偷看男友手機相簿　意外發現「1.3萬張照」

兒過敏不能養貓　女被迫「送走毛小孩」身亡

美股大漲520點！　創今年新高

日腳踏車男2天內被車撞2次　送醫3天後亡

哈瑪斯違反停火協議　以色列宣布重新開戰

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

差39歲爺孫戀！金髮妹被酸拜金　本人吐實情

C羅NFT暴跌99%　投資人氣炸求償313億

長相酷似ET！1家5口詭異外型曝光

5青少年引誘變態司機到森林中　勒死報復性侵

2023年全球升溫1.4度　將創史上最熱一年

更多熱門

相關新聞

以哈停火協議到期！　以色列響空襲警報

以哈停火協議到期！　以色列響空襲警報

以哈停火協議將於當地1日上午7時（台灣下午1時）到期，目前倒數不到1小時。靠近加薩的以色列社區稍早響起空襲警報，為11月24日停火以來首次，以軍證實攔截一枚自加薩發射的火箭，加薩北部據報還傳出槍響及爆炸聲。

加薩醫院「腐爛嬰屍」躺病床　病房淪空城！

加薩醫院「腐爛嬰屍」躺病床　病房淪空城！

哈瑪斯攻擊「以色列1年多前早知道」

哈瑪斯攻擊「以色列1年多前早知道」

哈瑪斯釋放8人質　卡達：停火想再延2天

哈瑪斯釋放8人質　卡達：停火想再延2天

以軍下個目標是南加薩！美促以色列保護平民

以軍下個目標是南加薩！美促以色列保護平民

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

麻古連5天指定飲品買1送1！

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

潘瑋柏婚宴大合照曝光！賓客團「整排都是名媛明星」

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

沒人看過「吳欣盈棄美籍」證明　民眾黨不知怎辯護

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面