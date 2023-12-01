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美國法官判定「蒙大拿州封殺TikTok」違憲！　逾越州政府權力

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲蒙大拿州聯邦法官表示，TikTok禁令有違憲法第一修正案的言論自由保障。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）今年5月簽署法案，禁止在州內使用短影音應用程式TikTok，成為全美第一個封殺TikTok的州。然而，蒙大拿州聯邦法官11月30日表示，此禁令有違憲法第一修正案的言論自由保障，逾越州政府權力，凍結這項於明年1月生效的禁令。

根據《衛報》報導，蒙大拿州聯邦法官莫洛伊（Donald Molloy）凍結該州原訂於明年1月1日生效的TikTok禁令，因為這項禁令「逾越州政府權力」，侵犯用戶的憲法權利，「雖然保護蒙大拿州的消費者可能符合公眾利益，但該州並沒有表明此項法案該如何做到這點。」

TikTok發言人郝瑞克（Alex Haurek）也透過聲明表示，他們對法官擋下違憲法令感到欣慰，讓數十萬蒙大拿州居民得以繼續在TikTok上表達自我、謀生和結交社群。

強佛特今年5月簽署法案，自2024年1月1日起，若TikTok或各個應用程式商店對個人裝置提供下載使用TikTok App，將被處以每天1萬美元（約新台幣30萬元）的罰金。這項法律是針對TikTok母公司中國北京字節跳動（ByteDance）與中國政府關係的擔憂，防止中共可能出於間諜目的透過TikTok竊取美國數據。

對此，TikTok公司向州地方法院提出訴訟，主張禁令違反美國憲法第一修正案保障的言論自由等權利，尋求撤銷並永久禁止蒙大拿州執行禁令。

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