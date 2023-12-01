國片疫後票房超越2019！文化幣再加碼「消費350回饋100」次數無限

▲為迎接金馬獎後再一波國片上映熱潮，文化部宣布使用文化幣看國片的加碼再升級。（圖／《小曉》，CATCHPLAY提供）

記者林育綾／綜合報導

國片在疫後第一年票房已突破11億，成績甚至超越疫情前2019年的7億！為迎接金馬獎後再一波國片上映熱潮，文化部今（1）日宣布，先前推出的文化幣「相揪看國片 加碼送百點」活動再升級，多人同行看國片，只要其中一人使用「文化幣」單次購票消費達350點以上，就獲得加碼100點回饋，回饋次數一樣無上限，持續至明年2月29日前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化部加碼升級！使用文化幣看國片消費滿350點，就回饋100點，次數無上限。（圖／文化部）

文化部表示，成年禮金「文化幣」自6月6日發放至今不到半年時間，已有77萬人領取，領取率逾78%，抵用金額達6.2億元。其中「書店及出版業」消費金額約3億元、占整體使用率48%；「表演藝術及文化體驗」約1億元、占整體16.4%；「電影院」消費則達7260萬元，占整體11.6%。

在國片整體票房方面，疫後第一年國片票房已突破11億元，高於去年的6.04億元，甚至也勝過2019年疫情前的7.02億元。文化部長史哲表示，國片票房的大幅成長，除了感謝國人對於國片的喜愛及支持，更要感謝所有幕前幕後的電影人，始終沒有放棄，一起走過疫情時各種限制及困難，在「金馬60」的這一年持續讓國人及世界看見國片的精彩。

史哲也對青年朋友說，一個人看電影可以很專心，完全融入劇情的感覺也很深刻；但是與朋友一起進戲院，那種眾人並坐、一同屏氣凝神感受聲光效果氛圍，以及隨著電影情節起伏、同時流淚或大笑的情感共享時刻，更是成長的美好記憶與文化養分，推薦青年朋友拿著專屬的文化幣，一起看國片、賺回饋。

▲目前熱映中的國片，包括侯孝賢監製集合林依晨等卡司的感人作品《車頂上的玄天上帝》等。（圖／甲上娛樂提供）

文化部指出，目前熱映中的國片，包括侯孝賢監製集合林依晨等重磅卡司的感人作品《車頂上的玄天上帝》、探討青春成長議題的《少男少女》、由林正盛執導記錄臺灣音樂大師陳明章生命故事的紀錄片《撼山河 撼向世界》、人氣演員劉冠廷主演且剛獲本屆金馬獎「最佳導演」等4項大獎的《老狐狸》，以及魏德聖執導、正能量滿滿的勵志片《BIG》。

接下來即將上映的國片也是部部強檔，包括由陳意涵與剛獲本屆金馬獎「最佳女主角」也是史上最年輕影后林品彤主演，探討過動兒家庭的《小曉》；由李鴻其自編自導自演並風光拿下威尼斯影展「未來之獅獎」的《愛是一把槍》、紀錄中央山脈縱走的生態人文勵志片《赤心巔峰》等片。

▲史上最年輕影后林品彤主演，探討過動兒家庭的《小曉》也即將上映。（圖／CATCHPLAY提供）



寒假期間也有探討青春成長議題的《壞男孩》、融合元宇宙與AR題材的《小子》、臺灣少見的動作喜劇劫盜片《還錢》等，邀請青年朋友繼續揪團看精彩國片。

▼11月下旬～12月預計上映國片，片單一次看。（圖／文化部）