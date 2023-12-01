正式超車！拼多多美股收盤漲4%　市值超阿里巴巴

▲拼多多創始人黃崢。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸電商拼多多11月28日交出亮麗的財報成績後，連續幾日股價大漲。拼多多11月30日美股收漲4.03%，報每股147.44美元，市值1958.9億美元，市值正式超車電商巨頭阿里巴巴的1906.5億美元。

據《每日經濟新聞》報導，最新財報顯示，拼多多在2023年Q3營收達688.4億元人民幣，遠超市場預期的548.3億元，較去年同期的355億元大增93.9%，較Q2的522.81億元單季淨增達近1666億元；實現美國通用會計準則口徑下淨利155.4億元人民幣，淨利率為22.6%。

對於遠超預期的業績成長，拼多多管理階層在財報電話會上解釋，第三季的經營業績是消費環境持續改善和公司執行高品質發展策略共同影響的結果。拼多多聯席CEO趙佳臻表示，「高品質發展策略的回報，看起來比公司預期的還要來得更快一點。」

或許是感受到了後來者施加的壓力，11月29日，針對阿里員工對於前一晚拼多多財報和電商等的討論，馬雲在阿里內網罕見地參與了談論並發言。

在祝賀拼多多的同時，馬雲稱，相信今天的阿里人大家都在看都在聽，更堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天。AI電商時代才剛開始，對誰都是機會，也是挑戰，「誰都牛過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。」