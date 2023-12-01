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搭飛機看限制級電影！陌生童跟著偷看　19歲少年無辜被家長罵

▲▼嬰兒搭飛機。（圖／CFP）

▲國外一名恐龍家長因為其他乘客觀看限制級電影，竟破口大罵。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

國外一名19歲少年日前搭機返鄉探望父母，由於航程長達數小時，因此他特地在手機內下載了幾部電影，以打發時間。然而當他在觀看限制級電影《死侍2》時，身後突然傳出尖叫聲，轉頭後看到一名男孩開始大哭。男童的母親隨即指著他大罵怎麼可以在飛機上看限制級電影。據悉，男童的視線原本看不到手機畫面，是為了偷看男子手機，才故意伸出頭，讓少年無奈不已。

根據《每日郵報》報導，這名19歲少年在網路論壇Reddit分享了個人經歷。他表示，當天他在飛機上戴著耳機觀看《死侍2》，當劇情來到主角死侍的身體被撕裂成兩半的橋段時，他突然聽到一陣足以穿越耳機的尖叫聲。

他連忙拿下耳機，回頭查看情況，沒想到就看到後方有一名男童開始大哭。隨後對方的母親開始不分青紅皂白地指責他，不應該在飛機上觀看R級電影（美國電影分級制度，17歲以下人士必須由父母或者監護陪伴才能觀看），尤其是在孩子面前。

少年傻眼表示，自己與男童的座位其實有視線死角，按常理來說，男童根本看不到他的手機，是男童為了偷看手機上的電影內容，特地擺出奇怪的姿勢，才會看到手機螢幕，他自己根本不知道後方有人在偷看他的手機。

少年更直言，「老實說，我不知道男童的媽媽是不是早就注意到小孩在偷看我的螢幕，但是卻還是放任不管。」他無奈在網上詢問，想知道自己是否真的錯了。

該名男子隨即獲到網友一面倒的支持，網友表示，「她應該管好自己的兒子」、「我自己也是一名家長，但我討厭這樣的父母」、「沒有人需要為妳的小孩負責」等。

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