加薩醫院「腐爛嬰屍」躺病床　病房淪空城！心碎影片曝

▲ 新生兒病房停止運作。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

紅十字會指出,在加薩北部納瑟醫院(Al Nasr Hospital)拍攝的一段影片可見已經腐爛的早產兒嬰屍被遺棄在病床上,稱之為一場「無法用言語形容的悲劇」,並向哈瑪斯及以色列喊話,希望讓該組織在加薩繼續安全運作,撤離傷病人員。

Horrific crime discovered in Al Rantisi Hospital. After invading israeli forces forced all doctors & staff to evacuate, @ICRC promised NICU babies would be taken to a safe place. Parents returned to the hospital today to find their preemie babies dead & decomposed in their cots. pic.twitter.com/ccCH5LNpjn