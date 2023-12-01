加薩醫院「腐爛嬰屍」躺病床　病房淪空城！心碎影片曝

▲ 新生兒病房停止運作。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紅十字會指出，在加薩北部納瑟醫院（Al Nasr Hospital）拍攝的一段影片可見已經腐爛的早產兒嬰屍被遺棄在病床上，稱之為一場「無法用言語形容的悲劇」，並向哈瑪斯及以色列喊話，希望讓該組織在加薩繼續安全運作，撤離傷病人員。

Horrific crime discovered in Al Rantisi Hospital. After invading israeli forces forced all doctors & staff to evacuate, @ICRC promised NICU babies would be taken to a safe place. Parents returned to the hospital today to find their preemie babies dead & decomposed in their cots. pic.twitter.com/ccCH5LNpjn — Dalia (@TheBlahDalia) November 28, 2023

阿語新聞頻道Al Mashhad率先曝光這段約1分鐘的畫面，顯示5張病床上躺著早產兒嬰屍，而病床旁的醫療設備看起來已經停擺，病房也處於荒廢狀態。

《每日郵報》尚無法獨立核實這段影片，但歐洲-地中海人權監測組織（Euro-Med）證實，他們在納瑟醫院新生兒病房內發現5名死亡的嬰兒，遺體已經腐爛。

紅十字會一名發言人支持Euro-Med說法，並稱這段影片顯示出一場無法用言語形容的悲劇和不可接受的現實，包括嬰兒、兒童在內的平民在衝突中付出代價。

紅十字會也向以哈喊話，「團隊對加薩北部病患安全深表擔憂，紅十字國際委員（ICRC）會致力於未完全撤離傷病人員提供支持，並呼籲為此創造必要條件，唯有衝突各方才能做到。正如ICRC所重申，醫院在武裝衝突期間必須受到保護。」