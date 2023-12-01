以哈停火倒數！布林肯籲以色列　重新開火前「設平民安全區」

▲ 美國國務卿布林肯出訪以色列。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈停火7天後，協議將於1日到期，能否再度延長仍是未知數。美國國務卿布林肯出訪以色列，呼籲在重啟對加薩的攻勢以前，必須為平民建立更有效的保護，例如在加薩南部指定安全區，避免北部地區的人道悲劇再度發生。

《天空新聞》報導，以哈停火協議11月30日第三度延長，將於1日上午7時（台灣下午1時）到期，代表休戰僅剩不到3小時。正出訪以色列的布林肯在一連串會談後向以色列官員及領導人呼籲，必須採取更有效的措施保護平民，將傷害降到最低的同時壓制哈瑪斯。

布林肯說明，這代表「要遵守國際人道主義法」，並制定明確計畫來保護人民，例如在加薩南部劃出平民安全區。他也提到，以色列總理納坦雅胡及他的戰時內閣都同意且理解，「我們在加薩北部看到的平民生活和大規模流離失所不會在南部重演。」

加薩約200萬人逃到南部地區，生活在不斷惡化的環境中。哈瑪斯控制的加薩衛生部估計，平民死亡人數已逾1萬3000人，以色列因此飽受批評，但還有人埋在廢墟中，加上近幾周來統計困難，令外界憂心死亡數恐怕更高。以色列則堅稱已經謹慎避免傷及無辜，指控哈瑪斯故意藏身在加薩密集的人口中。

納坦雅胡11月29日曾強調，一旦停火結束，攻擊會重新開始，「送還被押人質的階段結束後，以色列會恢復戰鬥嗎？我的答案是明確的肯定，我們不可能不戰到最後一刻。」