美魚鷹機「解體墜機」隔天繼續飛！美軍不理日方抗議　照常執飛

▲駐日美軍V-22魚鷹式直升機（V-22 Osprey）11月29日失事。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

駐日美軍所屬的一架魚鷹式直升機11月29日下午在執行任務時，於日本鹿兒島縣屋久島外海解體墜毀，目前僅打撈到1人，且確定罹難。受此影響，日本隨即停止魚鷹機的所有任務，並要求美軍也暫停執飛魚鷹機，然而在失事意外發生的隔天，駐日美軍仍照常派出其他魚鷹機執行日常飛行任務，五角大廈更強調，不會停飛。

根據《路透社》報導，美國五角大廈11月30日在華盛頓舉行記者會時表示，駐日美軍仍會持續使用魚鷹式直升機執行飛行任務，儘管日方已要求美國在其領空暫停所有非緊急性的V-22魚鷹式直升機飛行。

▲搜救人員持續在屋久島外海進行搜索作業。（圖／路透）



五角大廈強調，對8名失蹤者的搜救行動仍在繼續，事故原因也還在調查中。早前日本搜救人員曾在飛機失事海域發現疑似飛機殘骸與1名白人男性，該名男子身穿迷彩服與救生衣，但送院後宣告死亡，目前仍在確認他的身分。一旦證實該名男子就是機上其中1名美軍，這起事故也將成為在日本國內發生的首起魚鷹式直升機死亡意外。

日本防衛大臣木原稔強調，「發生這樣的事故已對該地區的人民帶來極大恐慌，因此我們要求美方暫停魚鷹式直升機的飛行任務。」防衛省也指出，直到事故原因釐清前，將暫停陸上自衛隊所屬魚鷹式直升機的所有飛行任務。

木原稔證實，美軍的確在事故發生後仍在持續執飛魚鷹機。根據日本地區防衛局統計，截至11月30日下午3時30分，已在駐日美軍基地附近發現20架魚鷹機的起降。