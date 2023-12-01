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打開屍袋「還有呼吸」！　巴西9旬嬤太平間躺2小時奇蹟復活

記者王佩翊／編譯

巴西一名殯儀館工作人員前往醫院太平間收取亡者屍體時，打開屍袋卻發現原定要火化的90歲老嫗竟然還活著，因此連忙將她送回醫院病房。該名工作人員直言，老婦人虛弱不已，僅有微弱呼吸，卻被包在屍袋內2個小時，如果不是他發現，婦人可能會因此窒息而死。不過最終婦人仍在27日離世。

根據《紐約郵報》報導，巴西米納斯吉拉斯州聖若澤市發生一起離奇的「死而復生」事件。90歲老婦人席薇亞（Norma Silveira da Silva）24日因為肝臟疾病昏迷不醒，性命垂危被送進醫院治療。

席薇亞的兒子與朋友佩雷拉（Jessica Martins Silvi Pereira）25日曾到醫院探望她，但是席薇亞十分虛弱，只能睜開一隻眼睛。沒想到數小時後，兩人就接獲院方傳來的死亡通知。根據醫院提供的死亡證明，席薇亞因為尿路感染，於當晚11時40分死亡。

隨後席薇亞的遺體被匆忙地送往醫院的停屍間，她的家人甚至沒有機會看望她最後一眼。然而26日凌晨1時30分左右，殯儀館工作人員前往醫院太平間領取屍體，並準備送往火葬場火化。沒想到竟發現席薇亞的屍體還有溫度，且明明距離死亡時間已經過了數小時，仍然沒有出現屍僵。

於是他立刻打開袋子，結果發現席薇亞仍在微弱地呼吸。由於席薇亞已經失去意識，因此她無法求救，就這樣被裝進密封的屍袋將近2個小時，幾乎要窒息而死。工作人員連忙通知醫院，將席薇亞送回病房搶救。

不過經過搶救後，席薇亞仍於27日凌晨死亡，死因為感染性休克。儘管如此，席薇亞的家屬仍認定院方嚴重失職，因此決定提告。

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