哈瑪斯攻擊「以色列1年多前早知道」　官員以為不可能！慘奪1200命

▲哈瑪斯突襲後，以色列邊境城鎮貝里（Be'eri）尋獲100多具遺體。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》取得文件、電子郵件及進行採訪後指出，以色列早在1年多前就獲悉哈瑪斯攻擊計畫，軍方與情報官員卻將其斥為妄想，認定哈瑪斯難以付諸行動，因而忽視具體警告，最終失去降低傷亡的機會，導致10月7日多達1200人喪命。

這份約40頁、代號「耶利哥城牆」（Jericho Wall）的文件宛如藍圖，列點概述了一次有條不紊的行動，雖然並未指明攻擊日期，10月7日卻被哈瑪斯以令人震驚的準確度付諸實現。

▲哈瑪斯用白布包裹以色列平民，載回加薩當作人質。（圖／達志影像／美聯社）



《紐約時報》看過翻譯文件後指出，這次攻擊旨在擊潰加薩走廊周圍的防禦工事，占領以色列城市，襲擊關鍵軍事基地，包括一個師總部。具體行動包括攻擊開始時的一系列火箭彈攻擊，出動無人機摧毀維安監視器與邊境沿線自動機關槍，槍手透過步行、摩托車或滑翔傘進入以色列等，全都符合10月7日的實際情況。

此外，「耶利哥城牆」也提到諸多細節，例如以色列部隊的地點、規模、通訊中心等敏感資訊，讓人質疑哈瑪斯如何蒐集到這些情報，或者以色列安全機構內部是否存在洩密情況。

▲以色列南部農莊卡法阿扎（Kfar Azza）慘遭哈瑪斯血洗，一具具遺體排列在地上。（圖／達志影像／美聯社）



「耶利哥城牆」在以色列軍方及情報界領袖圈內廣為流傳，但專家認為這種攻擊的規模與野心遠遠超出哈瑪斯的能力範圍。他們去年取得文件不久後，負責防衛加薩邊境的部隊聲稱，尚不清楚哈瑪斯的意圖。《紐約時報》看過的一份軍事評估報告更寫道，「目前還無法確定計畫是否被完全接受，以及它將被如何付諸行動。」

根據《紐約時報》看過的加密電子郵件，今年7月，以色列國防軍情報機構「8200網站部隊」（Unit 8200）一名資深分析師警告，哈瑪斯正在執行高強度一日演練，且完全符合「耶利哥城牆」的內容，「我完全反對這種情景只是想像（的說法）。這是一個旨在開戰的計畫，不只是對一座村莊的突襲。」不過，加薩部隊的一名上校並未理會她的擔憂。

▲一輛以色列戰車慘遭摧毀。（圖／達志影像／美聯社）



官員們私下坦承，如果當初軍方認真看待這些警告，將大量增援部隊派往南方，就可以削弱甚至阻止這場攻擊。相反的是，當恐怖分子從加薩走廊湧出時，以色列國防軍毫無準備，使其成為以色列史上最致命的一天。

以色列國安官員已經承認未能保護國家，政府也預期召集委員會展開調查。目前尚不清楚總理納坦雅胡或其他高級政治領袖是否也看過這份文件，但以色列國防軍與以色列國家安全局「辛貝特」（Shin Bet）都拒絕置評。

《紐約時報》寫道，「耶利哥城牆」暴露出長達一年的一系列失誤，最終導致1973年以阿戰爭以來最嚴重的以色列情報失誤，而這些失敗的根源正是一個錯誤且致命的信念，那就是認為哈瑪斯缺乏攻擊能力，也不敢這麼做，這在以色列政府內部是如此根深蒂固，以致於他們忽視越來越多的相反證據。