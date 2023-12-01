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三國無雙真人版！日本珠寶店員超勇猛　揮「古兵器」1打3擊退劫匪

3名搶匪試圖搶劫東京一間珠寶店，沒想到被壯碩店員持刺股擊退。（翻攝X@yuruhuwa_kdenpa）

▲ 3名搶匪試圖搶劫東京一間珠寶店，沒想到被壯碩店員持刺股擊退。（翻攝X@yuruhuwa_kdenpa）

圖文／鏡週刊

日本東京上野地區本月26日發生了一起搶劫未遂事件，一家珠寶店遭到3名歹徒襲擊，令人驚訝的是，店內一名身材魁梧的店員竟挺身而出，手持一把來自江戶時代古兵器「刺股」，成功擊退3名歹徒，讓他們落荒而逃。事後曝光的畫面引起眾多網友讚嘆，甚至有人將這名英勇店員比喻為三國時代猛將許褚。

據日本媒體報導，3名戴著安全帽的搶匪在26日晚間闖入一家珠寶店，企圖行搶，然而，萬萬沒想到店內竟有一名英勇店員奮力抵抗，成功將搶匪驅離店內。

路人在現場目擊3名搶匪狼狽逃出珠寶店，身後有名身材魁武的店員手持江戶時代的「刺股」追打，他先用刺股推倒搶匪騎乘的機車，讓他們被迫徒步逃離現場，該名店員更是緊追搶匪暴打。整個追趕過程被目擊者拍攝下來，上傳到網上。

【有片】三國無雙真人版！　日本超勇猛珠寶店員揮古兵器1打3擊退劫匪

▲ 電商平台有販售刺股商品，近期有不少網友好奇搜尋。（翻攝X@kamonce）

這段擊退劫匪的影片在網路引發熱議，不少網友對店員1打3的勇猛行徑感到激賞，也有人聯想到三國時代的武將許褚，更有網友把這段影片搭配《三國無雙》的特效和音效，讓整段影片宛如真人版電玩對打，頗有刺激快感。

目前警方正在調查這起搶案，調閱相關監視器畫面分析，朝強盜未遂方向偵查，網友則對「刺股」大感興趣，不少人在電商平台搜尋「刺股」商品。

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