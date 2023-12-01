　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

差39歲爺孫戀！金髮妹交往62歲男友被酸「拜金女」　本人吐實情

差39歲爺孫戀…金髮妹交往62歲男友被酸「拜金女」　本人吐實情

▲美國有一對相差39歲的情侶，初次約會就墜入愛河。（圖／翻攝自鏡報）

文／CTWANT

雖然說真愛不分年齡，不過爺孫戀總是不被外界看好。國外一名23歲模特兒，在和62歲的對象第1次約會後，就一見鍾情，雖然被外界說是「糖爹」和「拜金女」，但2人堅稱他們的愛情是貨真價實的。

《鏡報》報導，模特兒薇洛（Willow）透過交友軟體認識了房地產開發商大衛（David），2人建立了「難以置信的關聯」，初次約會回家路上，她就親吻了對方，面對被稱為拜金女，她解釋：「當我第1次見到他時，我沒有問他的工作」，只是想多了解這個人，並沒有其他意圖。

薇洛透露，她過去曾和年長的男人約會，因為「你不用照顧他們」；大衛則坦言，薇洛是改變他生命的女孩，「這是一種真正的連結」，原本擔心2人的年齡差距，但交往了3個月，發現根本不成問題，他們一起度假，享受著奢華的生活，相當幸福。

然而，這對相差39歲的情侶，飽受網友的攻擊，大衛被酸是「糖爹」或薇洛的爸爸，而薇洛則被貼上「拜金女」的標籤，他們選擇忽略這些負面評論，因為彼此知道自己擁有的都是真的，而且雙方家人也非常支持這段關係，薇洛的媽媽還說：「我相信你們前世就認識，因為我從沒看過女兒笑得如此開心」。

延伸閱讀
小二男童疑為搶座惹怒嬸嬸　鄰居監視器錄到被拖下車重摔在地全過程
Melody親吐「17年前結婚原因」　她認太衝動：為愛放棄一切
視線死角！高雄8旬翁遭「水泥車」輾斃　司機「違規右轉」惹議

ET快訊
快訊／懷疑與闆娘曖昧！　弟弟拿刀砍哥「左頸濺血」
全台有感降溫！　今晚到明晨最冷「探14度」
三重警勾結詐團！勒索激情男女　5人羈押禁見
快訊／徐瑞希辭公視董事！　發聲明喊：找回公媒應有的獨立及公正
MIT兒子要來了！　莫彩曦入院照曝：人生最大生日驚喜　
許維恩突被問「KID有發帖子給妳嗎」！　反應全放送
超商「美式、拿鐵買3送3」今限定！　可寄杯、互換冷熱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄最高院禁LGBT運動　聯合國人權專員籲停止歧視

差39歲爺孫戀！金髮妹交往62歲男友被酸「拜金女」　本人吐實情

停火協議倒數！哈瑪斯釋放8名人質　卡達急斡旋「想再延2天」

C羅NFT「暴跌99%」剩1美元！　投資人氣炸求償313億

COP28開幕！　台灣11個NGO「獲聯合國核可」出席創新高

COP28啟動損失與損害基金　支援遭全球暖化衝擊國家

美股大漲520點！創今年新高　台積電ADR反跌1.62%

哈瑪斯再釋放2人質　布林肯訪以色列盼延長休戰

3歲女童服飾店內遭「玻璃鏡重砸」！倒地重傷搶救無效亡

成人平台做兼職被粉絲罵爆！砌磚女工：讓他們失望，但我有錢了

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

林宥嘉結婚6年「變噁心」　突放閃：我就是很愛我老婆！

他公審防撞車「出來害人」　反遭逆風嗆：你會開車嗎？

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

俄最高院禁LGBT運動　聯合國人權專員籲停止歧視

差39歲爺孫戀！金髮妹交往62歲男友被酸「拜金女」　本人吐實情

停火協議倒數！哈瑪斯釋放8名人質　卡達急斡旋「想再延2天」

C羅NFT「暴跌99%」剩1美元！　投資人氣炸求償313億

COP28開幕！　台灣11個NGO「獲聯合國核可」出席創新高

COP28啟動損失與損害基金　支援遭全球暖化衝擊國家

美股大漲520點！創今年新高　台積電ADR反跌1.62%

哈瑪斯再釋放2人質　布林肯訪以色列盼延長休戰

3歲女童服飾店內遭「玻璃鏡重砸」！倒地重傷搶救無效亡

成人平台做兼職被粉絲罵爆！砌磚女工：讓他們失望，但我有錢了

前3季營收創新高！台灣虎航加發獎金　「2個月基本薪」員工尖叫了　

等到了！　麻古茶坊「人氣飲品買1送1」限時5天搶喝

習近平悼季辛吉　稱他改變世界將永被中國人銘記

台灣虎航發出2個月獎金！　傳年終上看10個月

隱身大安住宅區新開幕！必點限量牛舌咖哩飯　還有熱門「乾咖哩」

全新3效液態鈣　3效「鈣厲害」 益吸收　民眾掃貨瘋搶人氣旺

詐團紓困專員假好心　誘她影印存摺+身份證…恆春警揭穿騙術

花蓮跨年演唱會首波重磅卡司揭曉！　天王Bii畢書盡獨家坐鎮獻唱

5人衝高雄討1300萬！他才要下車就被開槍轟腿　意外扯出地下賭盤

快訊／懷疑與闆娘曖昧！海產店兄弟口角　弟持刀砍哥「左頸濺血」

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

國際熱門新聞

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

砌磚女工成人平台做兼職　每月多賺67萬

OL偷看男友手機相簿　意外發現「1.3萬張照」

兒過敏不能養貓　女被迫「送走毛小孩」身亡

美股大漲520點！　創今年新高

日腳踏車男2天內被車撞2次　送醫3天後亡

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

2023年全球升溫1.4度　將創史上最熱一年

COP28揭幕　聯合國：化石燃料終須淘汰

C羅NFT暴跌99%　投資人氣炸求償313億

民調：美國民眾強烈支持軍援台灣

男腳趾腫脹　切開爆漿還發現「蜘蛛下蛋」

差39歲爺孫戀！金髮妹被酸拜金　本人吐實情

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

沒人看過「吳欣盈棄美籍」證明　民眾黨不知怎辯護

女大生揪同學喝酒遭性侵！他大喊：要出來了

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

潘瑋柏婚宴大合照曝光！賓客團「整排都是名媛明星」

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

今彩539今晚開出頭獎8百萬！幸運兒在「這縣市」

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

三兄弟滯陸「無力自理」　被海基會接回

即／國1台中奧迪休旅「猛撞緩撞車」全線封閉

更多

最夯影音

更多
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面