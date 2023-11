C羅NFT「暴跌99%」剩1美元！　投資人氣炸求償313億

▲C羅去年與幣安合作推出NFT,在世足賽期間大打廣告。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

葡萄牙足球巨星C羅今年轉戰沙烏地阿拉伯聯賽,儘管繳出不錯成績,但如今他卻面臨高達10億美元(約台幣313億元)的求償官司,因為他在2022年與全球最大加密貨幣交易所「幣安」(Binance)合作推出一款名為「CR7」的NFT,沒想到現在卻從77美元跌到1美元,跌幅達99%,讓投資人大感憤怒,向C羅提出集體訴訟。

綜合外媒報導,C羅(Cristiano Ronaldo)去年11月以代言人身分,與幣安合作推出一款名為「CR7」的NFT,他也在廣告中表示,這款NFT能夠獎勵多年來支持他的球迷,「我們將改變NFT遊戲,將足球帶到另一個新的水平。」

