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C羅NFT「暴跌99%」剩1美元！　投資人氣炸求償313億

▲▼C羅去年與幣安合作NFT。（圖／翻攝自X）

▲C羅去年與幣安合作推出NFT，在世足賽期間大打廣告。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

葡萄牙足球巨星C羅今年轉戰沙烏地阿拉伯聯賽，儘管繳出不錯成績，但如今他卻面臨高達10億美元（約台幣313億元）的求償官司，因為他在2022年與全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）合作推出一款名為「CR7」的NFT，沒想到現在卻從77美元跌到1美元，跌幅達99％，讓投資人大感憤怒，向C羅提出集體訴訟。

綜合外媒報導，C羅（Cristiano Ronaldo）去年11月以代言人身分，與幣安合作推出一款名為「CR7」的NFT，他也在廣告中表示，這款NFT能夠獎勵多年來支持他的球迷，「我們將改變NFT遊戲，將足球帶到另一個新的水平。」

當時這支廣告在世界盃足球賽期間強力放送，而這款NFT最便宜的原價為77美元（約台幣2406元），最高等級的「超級超級稀有」（SSR）甚至高達一枚1萬美元（約台幣31萬2000元），但時至今日最便宜的已暴跌99％至1美元（約台幣31.2元）

投資人手中的NFT如今淪為幣紙，如同被割韭菜，投資人憤而提出集體訴訟，求償10億美元；他們認為C羅對此有責任，因為幣安當初在C羅強力推廣之後，「CR7」的NFT搜尋量增加了500％。不過，目前C羅本人與其經紀公司至今尚未做出回應。

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