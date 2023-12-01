COP28開幕！　台灣11個NGO「獲聯合國核可」出席創新高

▲來自全球近200個國家、約7萬人參與的史上最大國際氣候會議COP28於11月30日開幕。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者田習如杜拜30日專電

來自全球近200個國家、約7萬人參與的史上最大國際氣候會議COP28今天開幕，包括台灣民間參與度也創新高。主辦國主席賈比爾致詞期許本屆會議能獲致具體成果，「帶給世界真正需要的好消息」。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）今天起至12月12日在阿拉伯聯合大公國（UAE）舉行。與去年COP27出席人數約4萬人相較，今年7萬人盛況空前。台灣非政府組織（NGO）取得聯合國正式核可出席的數目也達11家，是歷來最多。

此刻世局正逢俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治情勢緊張，COP28開幕式首先由上屆主辦國埃及主席引導全體人員起立，為加薩走廊戰爭下的亡者默哀。

▲本屆主席賈比爾不諱言本屆主辦國將石油和天然氣企業引進氣候峰會。（圖／達志影像／美聯社）



本屆主席賈比爾（Sultan Al Jaber）在接下議事槌後致詞指出，今天眾人聚集在此是為了承擔責任，希望在全球氣候危機下共同找出一條能寬廣到足以容納所有世人的新路，並強調已沒有時間可浪費，「請大家快一點」。

身兼國營石油公司執行長的賈比爾，會前身陷國際媒體揭露主辦國趁此國際會議順便洽談石油生意的風波，他前日已反駁媒體報導內容，今天致詞時則不諱言本屆主辦國將石油和天然氣企業引進氣候峰會，容納所有利害相關者是大膽的行動。

呼籲採取大膽行動，加速追趕全球進度落後的能源轉型與減碳目標，是本屆COP主要訴求之一。這場由主要產油國主辦的氣候峰會，能否加速石化燃料退場，是一大關注焦點。

賈比爾最後期許，「讓我們帶給世界它真正需要的好消息」，並以本屆會議主要標語「團結、行動、實現」作結。

▲聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）至12月12日在阿拉伯聯合大公國舉行。（圖／達志影像／美聯社）



開幕式後，民間組織「青年氣候行動」 （Youth Climate Movement， 簡稱YouNGO）召開記者會提出訴求，包括要求各國遵守「巴黎氣候協定」將全球暖化升溫控制在攝氏1.5度的目標，以及將於本屆會議首次進行針對減碳進度的「全球盤點」（Global StockTake，GST）過程不應只是政府間討論，應讓所有人參與。

「青年氣候行動」代表妮安達（Shamim Nyanda）表示，「人們總說我們是救地球的最後一代」，但年輕人需要專家協助理解例如氣候金融等複雜專業的議題，確保青年能有意義地參與，而非只是不斷被提到」。

這場全球氣候盛會吸引各種人士參與，光是報到領證就要排隊近2小時，隊伍中出現各色人種，有西裝筆挺的企業遊說人士和政府代表，也有穿著傳統服飾的原住民以及兒童、老人，充份反映氣候問題與所有人相關。