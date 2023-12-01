3歲女童服飾店內遭「玻璃鏡重砸」！倒地重傷搶救無效亡

Painful: A 3-year-old girl died after a glass door of a garment showroom fell on her in Ludhiana. According to eyewitnesses, the girl was swinging around the door, holding the handle when the entire structure fell on her, causing severe injuries.



Please Note - Parents usually… pic.twitter.com/RkAWtr6x3z — Gagandeep Singh (@Gagan4344) November 28, 2023

記者柯振中／綜合報導

印度旁遮普邦盧迪亞納日前發生一起慘劇，有名3歲女童在百貨商場內遊玩，期間不慎弄倒了巨大的玻璃鏡，因此被重砸倒地身亡，恐怖的命案發生後，引起極大討論。

根據印度媒體《今日商業》報導，這名3歲的女童與父母一起到商場逛街購物，當時因為父母與服飾店員工在交談，沒有陪在身旁，於是她開始獨自遊玩、推動一面巨大的玻璃鏡，沒想到因此導致玻璃鏡重心不穩，重重摔落下來。

由於當時女童站在後方，玻璃鏡直接砸在她的身上，導致她也因此重摔在地，巨大的動靜嚇得附近的人都衝上前關心。

遺憾的是，因為傷勢過重，女童被送往醫院救治後，仍舊不幸傷亡，讓親友們悲痛至極。此外，許多網友看完驚悚的影片，也忍不住留言痛批，因為店家的疏失，導致女童身亡，應該予以重罰。

此外，也有網友出言譴責，父母應該無時無刻陪在孩子身邊，否則一旦發生危險，恐怕會讓人追悔莫及，且落單的孩子容易成為人蛇集團的目標，這對父母應該好好檢討。