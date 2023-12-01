OL偷看男友手機相簿　意外發現「1.3萬張照」！女同事也受害

▲女子發現男友相簿中存有13000張女性裸照，其中包括自己與多位女同事。 （示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

網路上外流不雅影片、照片的事件頻傳，引起民眾廣泛關注個人隱私保護的重要性。日前在印度，班加羅爾網路犯罪警察局成功逮捕了一名25歲的男子，該男子被指控存有超過13000張不同女性的裸照，其中包括他的女朋友和其他女同事。

據警方透露，男子名為阿迪蒂亞桑托什（Aditya Santosh），他在過去4個月裡與一名22歲的女同事保持著戀愛關係，期間偷偷使用手機拍下一些私密照片。後來亞桑托什的女友有次要趁亞桑托什不注意時，拿了亞桑托什的手機要刪除這些私密照時，卻發現更恐怖的事：亞桑托什手機內，竟然有多達1.3萬張女性裸照、私密照，而照片中的人，除了亞桑托什女友，還包含公司多位女同事。

亞桑托什的女友立即就向公司告發此事，公司也報了警。警方指出，初步調查顯示，亞桑托什主要是為了個人娛樂而保存這些照片，1.3萬張的不雅照中，有不少都是經過變造的，但也有一部分是真的，目前警方正在進一步調查他是否曾經散播過這些照片，或是利用它們對女性進行勒索。

對於此事件，公司發言人表示，他們雖然不清楚亞桑托什的具體意圖，也確定亞桑托什不是使用公司設備來變造這些不雅照，雖然目前並無證據顯示他有傷害其他同事，但這樣的行為可能對其他女性造成創傷，因此呼籲警方深入調查，以確保潛在的風險被排除。

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