正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半出獄了！兩人全變身太驚奇

▲正妹高岡由佳為愛狠捅牛郎超血腥，服刑3年半近期出獄！現在變身成網美。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

2019年一名21歲年輕女生高岡由佳，因為愛上一名牛郎「琉月」，不惜為琉月付出一切。但她後來在琉月的手機中發現其他女生照片，由愛生恨，當街狠捅琉月好幾刀，導致琉月身受重傷，路邊滿地都是鮮血，現場狀況相當駭人，也轟動全日本社會。高岡之後被判刑3年半，近期服刑已滿出獄，而她已悄悄變身成正妹直播主，經營網紅路線；至於琉月，因為這起重傷害案件，而在牛郎界變得更紅，更因此「升官」。

高岡由佳過去因為愛上牛郎琉月，幾乎天天到牛郎店報到，指名琉月，更不惜每月砸100萬日幣（約新台幣22萬元）給琉月，希望把他拱成頭牌。據悉高岡為了琉月，還不惜當酒店小姐賣身，賺來的錢全都花在琉月身上。

不過高岡這個女生，佔有欲極強，她雖然砸重金在琉月身上，但她也希望琉月只屬於她一人。但在2019年5月，高岡查看琉月的手機時，發現裡面存有其他女生的照片，讓高岡醋意大發，最後高岡更由愛生恨，當街對琉月狠刺術刀，幾乎刀刀見血，這也導致琉月身受重傷，現場滿地血跡，狀況相當駭人。當時警方描述，高岡捅人後，自己打電話報警自首，但當警方抵達案發現場時，只見高岡坐在受傷的琉月身邊，獨自點菸靜靜地抽著。

▲警方抵達案發現場時，只見高岡坐在受傷的琉月身邊，獨自點菸靜靜地抽著，但滿地鮮血相當駭人。（翻自jin115.com）

▲高岡當時供稱「愛你愛到殺死你」，轟動全日本社會。（翻自jin115.com）

最後高岡被判刑3年半，不過近日就有網友發現，高岡似乎服刑期滿，並悄悄轉戰網美圈。有網友發現她在網上開了新帳戶，不時發佈美照，偶爾也做遊戲直播主。不過高岡才剛踏入網紅界，目前的關注度並不高。

至於當時被捅到重傷的琉月，現在則是「浴火重生」，他完全不隱藏這段血腥的過去，甚至主打自己是「不死鳥」為賣點。目前琉月依然在牛郎界活躍，甚至已經升官成幹部級，自我介紹中也特別寫「痛みに負け琉月」（不會敗給痛苦的琉月）。

▲目前琉月依然在牛郎界活躍，甚至已經升官成幹部級。（翻自host2.jp）

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