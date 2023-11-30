因應中國呼吸道疫情爆發　印尼政府加強監測

▲山東濟南的醫院患者眾多，不少家長出動露營推車當「移動病床」。（圖／新黃河）

文／中央社記者李宗憲雅加達30日專電

印尼社會非常關注中國爆發的肺炎疫情，有媒體稱之為「神秘肺炎」。印尼衛生部門已指示全國醫護人員加強監測呼吸道疾病案例。另外，印尼政府還計劃加強邊境監控，指示官員密切關注來自中國的旅客、動物和貨物。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天以『中國爆發「神秘肺炎」』為標題，報導中國近期爆發呼吸道疾病。印尼衛生部官員麥西（Maxi Rein Rondonuwu）表示，衛生部已發出通知，呼籲醫護人員密切監測各醫療機構的呼吸道疾病病例，並定期向當局報告相關數據。

麥西在聲明中指出，「若發現疑似黴漿菌肺炎的病例，應從病人身上採集樣本，並將其送到政府所屬的實驗室」。他還建議醫護人員向民眾宣導該疾病的相關知識。

報導指出，政府還計劃加強邊境監控，指示官員密切關注來自中國的旅客、動物和貨物，同時也要避免大眾恐慌。衛生部呼籲民眾保持冷靜，並表示黴漿菌肺炎不太可能引發另一場全球大流行。

印尼衛生部傳染病預防與控制中心主任尹曼（Imran Pambudi）昨天在一場記者會上指出，這種疾病並不是新的，而且毒性遠低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

他說：「雖不能說絕不可能，但這次爆發為大流行的可能性非常低，且這種可通過抗生素治療的疾病致死率相對較低。」

尹曼坦承，與2022年相比，印尼今年的肺炎和上呼吸道感染病例有所增加，但他沒有說明黴漿菌肺炎感染是否是導致病例增加的原因。

據印尼衛生部的數據，截至9月，中爪哇省今年共有250萬例上呼吸道感染病例，雅加達則是人均上呼吸道感染和肺炎發病率最高的省份，官員將其歸咎於嚴重的空氣污染。

伊姆蘭建議民眾保持個人衛生，接種新冠和流感疫苗，生病時戴口罩並限制戶外活動，若出現咳嗽和呼吸困難且有發燒，必須就近就醫。