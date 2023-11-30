男出國玩腳趾腫成紫色　切開竟爆漿！驚見「蜘蛛在傷口下蛋」

▲布萊克表示腳趾頭切開後流出膿液，裡面發現了蜘蛛卵。（圖／當事人提供）

圖文／CTWANT

英國一名50歲男子先前在花園被咬傷，原以為是一般的昆蟲，怎知傷口嚴重惡化，痛到他受不了，就醫後發現竟是蜘蛛咬的，還是當地最毒的蜘蛛，差點就要截肢，未料近日又有一名英國男子，在法國慶祝結婚紀念日時感到腳趾不適，一夜之間甚至變成可怕的紫色、嚴重腫脹，醫生告訴他症狀可能是由狼蛛（wolf spider）引起的，在處理過程中，濃液甚至還發現蜘蛛卵，但專家對這樣的情況表示難以置信。

▲英國一名男子聲稱自己在度假時，被蜘蛛在腳趾頭裡產卵。（圖／翻攝自推特）

據《英國廣播公司BBC》等外媒報導，來自諾森伯蘭郡布萊克（Colin Blake）日前和妻子到法國度假，慶祝結婚35周年紀念日，但他在法國東南部城市馬賽遊玩時感到腳趾不適，結果起床之後發現自己的腳趾變成可怕的紫色、嚴重腫脹，據他透露，當時兩人在戶外用餐，布萊克認為應該是那時候被咬的。

布萊克的腳趾出現狀況時正在搭乘郵輪，於是先向船醫求助，經檢查，由於腳趾出現感染症狀，醫護人員於是使用手術刀將患部切開，布萊克稱，在傷口流出的牛奶狀濃液中，竟發現蜘蛛的卵。

布萊克結束度假返回英國再次接受治療、並使用抗生素，以減輕腫脹的症狀，報導也引述了蜘蛛專家谷德凱（Sara Goodacre）的說法，她對「蜘蛛在人體腳趾頭產卵」一事提出質疑，因為從未有證據顯示蜘蛛卵能夠在感染的傷口內存活，而且歐洲狼蛛無法穿透人體皮膚；包括英國的蜘蛛學會也對布萊克的狀況感到難以置信。

▲英國的蜘蛛學會對布萊克的狀況感到難以置信。（圖／翻攝自推特）

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