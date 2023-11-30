日本火葬場「轉賣骨灰」！4年賺900萬　市民一面倒支持原因曝

▲日本一間火葬場將無人認領的骨灰變賣。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本德島縣德島市市立火葬場自2019年起，將無人認領的骨灰遺骸轉售給業者，4年來已獲得4300萬日幣（約新台幣914萬元）收入，並全額用於火葬場的營運與整修。事實上，由於骨灰內經常會出現金假牙與銀假牙等有價物品，因此業者購入骨灰後，可從其中找到貴金屬並加以變賣。

根據《四國放送》報導，德島市政府表示，對於已經火化但卻無人認領的骨灰，設立於川內町的市立火葬場原本是以無償的形式委託業者處理，不過自2019年起，認定無人認領骨灰屬於市政府所有的有價物品，因此不再以無償方式提供給業者，而是改為對外販售，並以招標形式選定業者。

由於骨灰中經常會出現金假牙與銀假牙等貴金屬，因此業者取得假牙後便可將其變現。而在2019年到2022年的4年內，德島市立火葬場販售骨灰的收入就高達4300萬日幣，所有金額則是全數用於火葬場的營運。

對此，市政府表示，雖然沒有獲得遺屬的單獨同意，但是如果有民眾詢問相關事宜，也會仔細說明販售骨灰的前因後果，截至目前為止都沒有接到申訴。

不僅如此，德島市政府也會要求得標業者將貴金屬從骨灰中取出後，並須將剩餘的骨灰供奉在寺廟等地，並提出證明。

對此，德島市民則大表贊同稱，「既然骨灰當中有高價的物品，那可以重新加以利用也是好事」、「獲得的收入也是補貼火葬場的營運，這不是很好嗎」等。