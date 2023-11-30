太空都看得到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞　超強電磁防烏無人機

▲俄羅斯使用電子戰以強大的電磁干擾烏克蘭無人機。圖為24日拍攝到的衛星圖。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭《國防快報》28日指出，在烏克蘭大量使用無人機襲擊俄羅斯佔領的土地後，俄羅斯便開始佈下電子戰（EW），試圖以強大的電磁干擾烏克蘭無人機，而這些干擾波強大到合成孔徑雷達（SAR）衛星拍攝的衛星圖中也能清晰看到。

從歐洲太空總署哨兵1號（Sentinel 1）23日拍到的照片中，俄軍黑海艦隊總部所在的克里米亞塞凡堡（Sevastopol），上空出現了一個類似「鏡頭光暈」的綠光，而11月24日的SAR衛星照更顯示塞凡堡被一片紫白色的強光籠罩，幾乎無法看清克里米亞的輪廓。

▲在23日的衛星圖中，克里米亞半島上空的干擾還沒那麼強烈。（圖／翻攝自X）

《國防快報》暫時還不清楚俄國為何突然在11月23日開啟EW進行防護，但觀察結果表明，俄軍開啟EW系統的行為是間歇性的，因為11月28日的最新衛星圖並未見到明顯的「鏡頭光暈」。

《海軍新聞》指出，發現俄軍在塞凡堡附近展開隱形防禦的是一位情報分析師西蒙斯（Damien Symons）。他發現，自11月初以來，多艘塞凡堡港口的船隻在通過自動識別系統（AIS）傳輸自己的位置時都出現錯誤，顯示當地的全球定位系統（GPS）受到干擾。

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有趣的是，這些船隻的錯誤位置都被設成了距離他們真實位置8公里外的塞凡堡國際機場，這可能表明干擾源就在當地。除此之外，衛星圖也沒有在克里米亞半島其他地區看見明顯的光暈雜訊，因此外媒認為，俄羅斯將其最強大的EW資產集中在了塞凡堡。