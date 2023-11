太空都看得到！俄「電戰光波」籠罩克里米亞　超強電磁防烏無人機

▲俄羅斯使用電子戰以強大的電磁干擾烏克蘭無人機。圖為24日拍攝到的衛星圖。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭《國防快報》28日指出,在烏克蘭大量使用無人機襲擊俄羅斯佔領的土地後,俄羅斯便開始佈下電子戰(EW),試圖以強大的電磁干擾烏克蘭無人機,而這些干擾波強大到合成孔徑雷達(SAR)衛星拍攝的衛星圖中也能清晰看到。

從歐洲太空總署哨兵1號(Sentinel 1)23日拍到的照片中,俄軍黑海艦隊總部所在的克里米亞塞凡堡(Sevastopol),上空出現了一個類似「鏡頭光暈」的綠光,而11月24日的SAR衛星照更顯示塞凡堡被一片紫白色的強光籠罩,幾乎無法看清克里米亞的輪廓。

▲在23日的衛星圖中,克里米亞半島上空的干擾還沒那麼強烈。(圖/翻攝自X)

《國防快報》暫時還不清楚俄國為何突然在11月23日開啟EW進行防護,但觀察結果表明,俄軍開啟EW系統的行為是間歇性的,因為11月28日的最新衛星圖並未見到明顯的「鏡頭光暈」。

《海軍新聞》指出,發現俄軍在塞凡堡附近展開隱形防禦的是一位情報分析師西蒙斯(Damien Symons)。他發現,自11月初以來,多艘塞凡堡港口的船隻在通過自動識別系統(AIS)傳輸自己的位置時都出現錯誤,顯示當地的全球定位系統(GPS)受到干擾。

