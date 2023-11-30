偷看妹被抓包！　他遭同居女友「針頭插眼」崩潰送醫　

▲一名男子因為「偷看別的女人」而遭女友持針戳眼。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生駭人案件，一名男子因為「偷看其他女人」而與同居女友爭執不休，未料就在他不注意時，竟遭交往8年的枕邊人持針頭猛刺右眼，緊急送醫接受治療。

《今日美國》等外媒引述邁阿密警局報告寫道，這起事件發生在25日，44歲的珊卓拉（Sandra Jimenez）指控男友出門時總是盯著別的女人看，兩人爆發激烈口角，在晚間10時回家不久後，甚至演變為肢體衝突。

當時，這對情侶吵到一半，珊卓拉看見男友走到客廳躺在沙發上，竟拿出愛犬所用的狂犬病疫苗皮下注射針頭，猛然跳到受害者身上，朝著對方右眼用力刺下，接著自顧自地離開了家，不知去向。

▲44歲的珊卓拉當晚就被逮捕。（圖／翻攝邁阿密─戴德郡監獄）



男友雖然負傷且飽受驚嚇，但仍掙扎著通報相關單位，並被送往傑克遜紀念醫院（Jackson Memorial Hospital）接受緊急治療。警方獲報前往醫院，並與受害者交談後，才回到2人住處搜索，竟發現嫌犯就睡在屋外的車上，於是立刻逮人。

珊卓拉向警方供稱，是男友自己弄傷自己，也不承認加重毆打的重罪罪名。她一度被關進邁阿密─戴德郡（Miami-Dade County）監獄，保釋金為7500美元（約新台幣23.5萬元），被保釋後正在接受居家軟禁，預計下次出庭是在12月25日。

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