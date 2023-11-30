耶路撒冷槍擊3死！以色列控「哈瑪斯特工」犯案　喊用戰爭打擊

▲ 耶路撒冷公車站發生槍擊，至少3人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈宣布延長停火協議之際，耶路撒冷30日上午交通尖峰時段發生一起槍擊案，已知3人死亡及6人受傷。以色列指控哈瑪斯特工犯案，聲稱這起事件突顯哈瑪斯「只能用戰爭打擊」。

根據CNN，當地警察局長圖格曼（Doron Turgeman）說明，「恐怖分子來自耶路撒冷，他們配備M-16步槍和一把手槍，開著一輛車來到這裡，向平民開槍」，槍手被2名趕到現場的士兵和一名平民擊斃。

這起槍擊至少造成3死6傷，一名受害者在現場被以色列紅大衛盾會（MDA）救援人員宣告死亡，另2人送醫後宣告不治。以色列警方發言人指出，槍手約於上午7時40分在公車站向平民開火，案發現場已被封鎖，正進一步搜索是否有其他同黨。

耶路撒冷副市長哈桑-那胡姆（Fleur Hassan-Nahoum）說明，有5名傷者傷勢嚴重，仍在醫院治療，部分在接受手術，死亡人數仍可能上升。

以色列國安部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）指出，2名槍手是東耶路撒冷居民，也是哈瑪斯成員，「顯然是哈瑪斯特工。他們在這裡用兩種聲音說話，一種是所謂停火的聲音，另一種是恐怖的聲音。」

根據《以色列時報》，班吉維爾親自到現場關心，並稱「這類事件再次證明，我們不能表現得太軟弱，只能透過戰爭打擊哈瑪斯」，且表明有必要讓更多以色列平民攜帶槍枝。