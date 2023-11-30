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住飯店把吹風機帶回家！　日資優男大生「涉偷竊」被逮

▲▼ 飯店,酒店,玻璃杯,瓶裝水。（圖／CFP）

▲許多人住飯店會習慣把備品帶回家，但是若把非備品也帶走，恐涉及偷竊。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名就讀於法政大學的男大學生因為涉嫌在入住飯店時，將非備品的名牌吹風機與捲髮棒帶走，因此被警方依偷竊嫌疑逮捕。受害飯店表示，光是11月就發生6起被盜事件，經調查後才發現是同一名男子所為，總被害金額高達50萬日幣（約新台幣10.6萬元），因此發現該男子再度入住後，便立刻通報警方。

根據《富士新聞網》報導，該名26歲男大學生十文字直樹27日因為涉嫌在東京都墨田區一間飯店偷竊，將客房內的高級吹風機與捲髮棒等市價約9萬日幣（約新台幣1.9萬元）的物品帶走，因此被警方逮捕，29日則被移送檢方偵辦。

飯店表示，由於吹風機等為非備品，為了防止房客「誤會」可以帶走，因此特地將其安裝在棚架內，按理來說是無法帶走。但是十文字直樹卻強行將其拔除並帶走。

十文字接受警方調查時坦言，拿走吹風機是為了要在二手網站變賣換取現金。被害飯店透露，光是11月就發生6起竊盜事件，總被害金額高達50萬日幣（約新台幣10.6萬元），且調查後發現每次都是同一名住客。因此27日發現十文字直樹再度入住後，隨即向警方通報，而獲報趕往現場的警察在發現被取下的吹風機後，當場將十文字直樹逮捕。

嫌犯被逮後隨即坦言犯案，並稱先前偷竊的吹風機已經以1台1萬日幣（約新台幣2127元）的低價轉售。目前警方將持續調查男子是否還有其他罪行。

另一方面，法政大學有超過百年歷史，前身為日本最早的私立法律學校「東京法學社」。法政大學與明治大學、青山學院大學、立教大學、中央大學合稱關東難關私立「MARCH五校」，是極為難考的私立大學之一。2017年更超越早稻田大學，成為東京報考人數最高的大學。

►飯店備品「失竊率排行榜」曝光！　這1樣被偷機率高達79.2％

 
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