「美人魚」險溺斃！尾鰭卡在礁石上　果斷脫尾逃生畫面曝光

▲「美人魚」表演差點釀成意外,幸好女演員機警「脫尾」逃生。(圖/翻攝X@NATERERUN)

記者吳美依/綜合報導

南非蘭德堡(Randburg)一間購物中心上演「美人魚」表演秀,只見女演員身穿人魚服裝,在巨大的水族箱裡自在悠游,但正要浮到水面上換氣時,卻突然被人工礁石卡住尾鰭,幸好她果斷「脫尾逃生」,在短短幾秒鐘內救了自己一命。上述驚險過程被多名目擊者拍下,如今在網路上瘋傳。

根據社群媒體流傳的多段畫面,美人魚擺動曼妙泳姿,在水族箱底部揮手致意,並且獻上大大的飛吻,令在場觀眾驚艷不已。接下來,她預計游到水面上呼吸,卻發現自己動彈不得,立刻以俐落身手脫掉魚尾,在觀眾還沒意識到不對勁之前,成功浮出水面。

▼影片約18秒起,美人魚即將上浮,卻被卡住尾鰭,驚險逃生。



《福斯新聞》等外媒報導,這起事件發生於25日,根據各段影片,現場似乎沒有其他工作人員,因此美人魚的機警反應,可說是救了自己一命。

目擊者齊茲薇(Zizwe Ndwandwe)向愛爾蘭影片平台Storyful表示,這已經不是水族箱第一次發生類似事件,之前另一名男演員穿人魚服裝表演時,也突然就被卡住尾鰭,幸好當時還有另一名人魚演員也在水族箱裡,能夠及時伸出援手,最終才讓2人平安上岸。

