「美人魚」險溺斃！尾鰭卡在礁石上　果斷脫尾逃生畫面曝光

▲「美人魚」表演差點釀成意外，幸好女演員機警「脫尾」逃生。（圖／翻攝X@NATERERUN）

記者吳美依／綜合報導

南非蘭德堡（Randburg）一間購物中心上演「美人魚」表演秀，只見女演員身穿人魚服裝，在巨大的水族箱裡自在悠游，但正要浮到水面上換氣時，卻突然被人工礁石卡住尾鰭，幸好她果斷「脫尾逃生」，在短短幾秒鐘內救了自己一命。上述驚險過程被多名目擊者拍下，如今在網路上瘋傳。

根據社群媒體流傳的多段畫面，美人魚擺動曼妙泳姿，在水族箱底部揮手致意，並且獻上大大的飛吻，令在場觀眾驚艷不已。接下來，她預計游到水面上呼吸，卻發現自己動彈不得，立刻以俐落身手脫掉魚尾，在觀眾還沒意識到不對勁之前，成功浮出水面。

▼影片約18秒起，美人魚即將上浮，卻被卡住尾鰭，驚險逃生。



《福斯新聞》等外媒報導，這起事件發生於25日，根據各段影片，現場似乎沒有其他工作人員，因此美人魚的機警反應，可說是救了自己一命。

目擊者齊茲薇（Zizwe Ndwandwe）向愛爾蘭影片平台Storyful表示，這已經不是水族箱第一次發生類似事件，之前另一名男演員穿人魚服裝表演時，也突然就被卡住尾鰭，幸好當時還有另一名人魚演員也在水族箱裡，能夠及時伸出援手，最終才讓2人平安上岸。