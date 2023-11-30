美軍航艦「喬治華盛頓號」將駐防日本　確保區域安全

▲美軍航艦「喬治華盛頓號」明年將駐防日本。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉諾福克海軍基地29日專電

正在維吉尼亞州諾福克海軍基地整裝的美軍喬治華盛頓號航空母艦，預計明年駐防日本。指揮官高特表示，首要任務是確保區域穩定，並與區域盟友與夥伴合作。

喬治華盛頓號航空母艦（USS George Washington）預計明年4月從諾福克（Norfolk）海軍基地出發，前往加州聖地牙哥（San Diego）海軍基地與換防的雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）會合，並進行訓練與交接後，將正式重返第七艦隊，駛往日本橫須賀美軍基地駐防。

指揮官高特（Brent Gaut）今天表示，喬治華盛頓號駐防後將接手雷根號的任務，首要目的是與區域夥伴合作，確保區域穩定。

面對中國在區域的軍事行動日益挑釁，如何協助區域夥伴嚇阻中國，高特指出，船艦的能力十分重要，「我們能做什麼，以及我們能為區域做什麼」。

高特表示，第七艦隊對區域穩定至關重要，未來會持續支持區域合作夥伴，讓他們了解美國與區域夥伴關係相當重要，並確保區域穩定，維持自由貿易、依循國際法執行航行自由。

他指出，對於部分國家故作姿態的挑釁行為，若被要求做出回應，採取行動，「會準備好」。

喬治華盛頓號是美國海軍尼米茲級（Nimitz Class）核動力航空母艦6號艦。喬治華盛頓號曾於2008年編入第七艦隊，駐防日本橫須賀海軍基地，是史上第一艘駐紮於日本境內的核子動力艦艇。

喬治華盛頓號於2017年返回美國維吉尼亞州的紐波特紐斯船廠（Newport News）進行大修後，轉往諾福克海軍基地整裝。

執行官塔倫（Jason Tarrant）表示，為順利駛往日本橫須賀海軍基地，喬治華盛頓號已經開始裝載設備，機隊也開始登艦，預計下週會開始在艦上進行飛行訓練並在海岸演習訓練。