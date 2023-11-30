以軍下個目標是南加薩！美促以色列保護平民　設保護區或遷回北部

▲據悉，以軍將結束在加薩北部的行動，並將軍事重點遷至南部。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

多名美國官員透露，有鑑於情報顯示哈瑪斯高層已逃往加薩南部，因此以色列預計將把接下來的軍事重點南移，而拜登政府正與以色列討論，在「臨時停火協議」結束後，以色列國防軍（IDF）該如何保護逃往加薩南部的數千名平民。

一位美國高官告訴CNN，美以的討論焦點聚焦於將戰爭開始時逃往南方的平民遷往北方。雖然加薩北部有40%至50%的建築已在這場戰鬥和空襲中被摧毀，但以色列明確表示，IDF將結束在當地的軍事行動。

據一位美國官員指出，由於情報顯示哈瑪斯領導層已逃往加薩南部，因此以色列預計將把接下來的軍事重點放在加薩南部，但該官員並未說明相關情報來自美國或以色列。

▲北加薩目前有40至50%的建築已被摧毀，但有美國官員認為，以軍應在攻擊南加薩前將平民遷回北部。（圖／CFP）

截至目前為止，IDF多次警告流離失所的巴勒斯坦人不要從南部返北，因此獨立研究分析認為，將平民遷回北加薩將是一項重大的人道主義挑戰，而這也是美國迫切希望看到人道主義援助湧入加薩北部的原因。多名美國官員也強調，以色列有必要在南部建立起明確的平民保護區域。

多位官員也告訴CNN，拜登本人與其政府都曾在私下裡告訴以色列，美國不希望看到IDF恢復戰爭早期那種導致大量傷亡和廣泛破壞的空襲，並考慮「更謹慎、更精準」地打擊目標，但目前媒體並不清楚以色列是否會同意美方的提議。

多名以色列消息人士也指出，以色列官員本周在多哈討論「臨時停火協議」時，曾明確表示即使釋放所有人質也不足以促成永久停火。而以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也曾說過，以色列會在停火結束後繼續作戰，以根除哈瑪斯再次攻以的能力。

與此同時，美國國務卿布林肯也致力於延長目前以哈之間的「人道主義暫停」，希望釋放更多人質，並允許更多援助進入加薩。目前拜登政府正持續與以色列官員進行協商，但媒體還不確定相關協議是否能被達成。