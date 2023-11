凱特王妃、梅根被爆4年沒講話　聽到名字就有「厭惡反應」

▲英國凱特王妃與梅根爆不合。

英國凱特王妃(Kate Middleton)與妯娌梅根(Meghan Markle)不合已是公開的事實。最近,一本新書爆料,凱特與梅根已經4年沒互相說過話,當凱特聽到梅根的名字時,還會做出厭惡的舉動。

綜合英媒報導,哈利王子(Prince Harry)與梅根的好友、傳記作家奧米德斯考比(Omid Scobie)近日在新書《終局之戰:王室與君主制的生存之戰》(Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival,暫譯)中寫道,凱特和梅根都是平民出身、嫁入王室後過著與以往截然不同生活,但這共通點對兩人的關係沒有幫助。每當凱特聽到梅根的名字時,就會以開玩笑的方式做出「顫抖」以及「咯咯笑」的舉動。

▲上一次看到凱特王妃(左起)、威廉王子、哈利王子、梅根合體的畫面,是2022年英國女王過世後,4人在溫莎堡外向英國民眾致意。(翻攝自臉書The British Royal Family)

書中提到,「凱特議論梅根的時間,比和梅根說話的時間還多」,雙姝從2019年後就沒有直接說過話。此前有報導指出,2018年哈利與梅根結婚前,凱特因女兒夏洛特公主(Princess Charlotte)的花童服裝問題,與梅根鬧得不愉快,從那時候起,這對妯娌除了「短暫的寒暄」,就幾乎沒有說話。

▲《終局之戰:王室與君主制的生存之戰》爆料哈利與梅根與王室的關係。(翻攝Amazon)

書中也引述一名與凱特共事過的人的說法,稱凱特若不喜歡某個人,就會對對方冷漠,更透露「凱特從來就不是梅根的粉絲」,兩人本身就合不來。

書中還寫道,一名與哈利一家關係不錯的消息人士表示,凱特與小叔子哈利未來的互動也不會好到哪去,從前凱特和哈利很親近,她會回想起與哈利曾經有過的快樂時光,像是哈利與她孩子們的關係等。但歷經哈利夫婦在媒體上大爆王室黑料後,凱特不會再相信他們了。

