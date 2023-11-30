凱特王妃、梅根被爆4年沒講話　聽到名字就有「厭惡反應」

▲英國凱特王妃與梅根爆不合。

圖文／鏡周刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）與妯娌梅根（Meghan Markle）不合已是公開的事實。最近，一本新書爆料，凱特與梅根已經4年沒互相說過話，當凱特聽到梅根的名字時，還會做出厭惡的舉動。

綜合英媒報導，哈利王子（Prince Harry）與梅根的好友、傳記作家奧米德斯考比（Omid Scobie）近日在新書《終局之戰：王室與君主制的生存之戰》（Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival，暫譯）中寫道，凱特和梅根都是平民出身、嫁入王室後過著與以往截然不同生活，但這共通點對兩人的關係沒有幫助。每當凱特聽到梅根的名字時，就會以開玩笑的方式做出「顫抖」以及「咯咯笑」的舉動。

▲上一次看到凱特王妃（左起）、威廉王子、哈利王子、梅根合體的畫面，是2022年英國女王過世後，4人在溫莎堡外向英國民眾致意。（翻攝自臉書The British Royal Family）

書中提到，「凱特議論梅根的時間，比和梅根說話的時間還多」，雙姝從2019年後就沒有直接說過話。此前有報導指出，2018年哈利與梅根結婚前，凱特因女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）的花童服裝問題，與梅根鬧得不愉快，從那時候起，這對妯娌除了「短暫的寒暄」，就幾乎沒有說話。

▲《終局之戰：王室與君主制的生存之戰》爆料哈利與梅根與王室的關係。（翻攝Amazon）

書中也引述一名與凱特共事過的人的說法，稱凱特若不喜歡某個人，就會對對方冷漠，更透露「凱特從來就不是梅根的粉絲」，兩人本身就合不來。

書中還寫道，一名與哈利一家關係不錯的消息人士表示，凱特與小叔子哈利未來的互動也不會好到哪去，從前凱特和哈利很親近，她會回想起與哈利曾經有過的快樂時光，像是哈利與她孩子們的關係等。但歷經哈利夫婦在媒體上大爆王室黑料後，凱特不會再相信他們了。

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