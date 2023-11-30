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Google與加拿大達成協議！　同意「每年付23億」買新聞

▲▼Google的2020年度森尋排行榜已公布，新冠肺炎成為全球最關注的議題。（圖／達志影像／美聯社）

▲ Google每年將向加拿大支付1億加幣購買新聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大政府與Google於29日宣布達成歷史性協議，Google搜尋結果將保留加拿大新聞報導，並每年將向加國新聞出版商支付約1億加幣（約新台幣23億）費用。

綜合《法新社》及《路透社》，加拿大6月通過《線上新聞法》（Online News Act），預計12月19日上路，要求數位巨頭和加拿大媒體出版商達成付費使用新聞內容的商業協議，否則將面臨有約束力的仲裁，引發主要平台Google及Meta不滿，一度限制加拿大用戶瀏覽權限。

加拿大遺產部部長聖-昂格（Pascale St-Onge）在記者會上表示，「十多年來，新聞機構因為Google等大型數位平台的出現受到干擾，加拿大近500家媒體關門，數千名記者失業。今天，我宣布我們已經和Google找到一條一起前進的道路」來實施《線上新聞法》，「這是一項歷史性進展，將在加拿大數位平台和媒體業之間建立更公平的商業關係。」

此前有消息人士透露，雙方達成一項框架協議，Google將定期向加拿大媒體付款。聖-昂格則說明，未來可以繼續在Google平台上看到加拿大新聞，而Google每年將向加拿大媒體公司支付約1億加幣費用。1億雖低於加達大政府預估的賠償金額，但避免了加拿大可能發生的網路新聞封鎖。

不過聖-昂格也稱，若「世界上其他地方達成更好的協議」，加拿大保留重新審視這項協議的權利。總理杜魯道（Justin Trudeau）則表示，這項協議「將在世界各地面臨和加拿大媒體業相同挑戰的國家和民主政體引發共鳴」。

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