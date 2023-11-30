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AI急起直追！　黃仁勳：AI「最快5年內」就能和人類展開競爭

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

輝達（Nvidia）為一間以設計、銷售圖形處理器（GPU）的無廠半導體公司，其執行長黃仁勳在《紐約時報》舉辦的年度交易錄峰會表示，人工智慧（AI）正在以飛快的速度追趕人類，最短僅需5年就能和人類展開競爭。

根據美媒《CNBC》，黃仁勳於當地時間29日在《紐約時報》年度盛會「交易錄峰會」（DealBook Summit）上表示，如果將通用人工智慧（AGI）定義為能夠與人腦展開「相當有競爭力」、且能完成測試的電腦，那麼在未來5年內將能明顯看到，通用人工智慧可以追趕上人腦、完成這些測試。

隨著AI成為全球時下熱門產業、相關科技應用被廣泛討論，使得全世界對於GPU的需求激增，因為這些GPU可以用於訓練人工智慧模型，且能在汽車、建築、電子、工程與科學研究等行業運行大量工作負載，包括OpenAI的聊天機器人ChatGPT需要由GPU驅動，也因此輝達的業績正在蒸蒸日上。

事實上，輝達今年第3財季的營收增長了2倍，淨收益（Net income）從去年同期的6.8億美元攀升至92.4億美元。

在29日的採訪中，黃仁勳回憶了他向OpenAI交付「全球第一台AI超級電腦」時的情景。

特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）曾經共同創辦OpenAI，儘管他2018年之後便離開了OpenAI，但他當年聽到黃仁勳介紹該裝置時，曾感到相當震撼，向黃仁勳提出要求，「我也要一台像這樣的機器」；此後，黃仁勳便將全球第一台AI超級電腦送到OpenAI。

另外，OpenAI處於多事之秋，最近面臨更換董事，以及ChatGPT之父兼OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）被解雇後又強勢「閃電回宮」的風波。被問到這個問題，黃仁勳則希望事情能夠平靜下來，同時強調公司治理的重要性，「他們是一支非常偉大的團隊。」

黃仁勳也預測，AI領域上的競爭將會導致現成AI工具的出現，不同行業的公司將依照自己的需求進行調整，應用層面涉及晶片設計、軟體開發、藥物探索、影像診斷學等。

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