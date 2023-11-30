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哈瑪斯：擬釋「被俘以色列軍人」　交換所有巴勒斯坦囚犯

▲▼以色列士兵與軍車11月24日在與哈瑪斯停火休戰期間，越境離開加薩。（圖／路透社）

▲ 以色列士兵與軍車11月24日在與哈瑪斯停火休戰期間，越境離開加薩。（圖／路透社）

文／中央社開普敦29日綜合外電報導

以哈就延長加薩（Gaza）休戰持續協商之際，哈瑪斯高階官員今天指出，這個伊斯蘭主義運動組織準備釋放所有遭俘虜的以色列軍人，以換回拘留在以色列的巴勒斯坦囚犯。

法新社報導，以哈暫停交火6天，休戰協議預定明天凌晨到期，哈瑪斯官員、前加薩衛生部長奈姆（Bassem Naim）表示，他們正經歷「艱苦談判」以延長休戰期限。

奈姆赴南非訪問，他在開普敦（Cape Town）記者會中指出：「我們準備釋放所有（以色列）軍人，以交換我們所有囚犯。」

加薩武裝分子10月7日對以色列發動前所未見的突襲行動，殺害多為平民約1200人，劫擄約240人為人質。

為了回應這場攻擊，以色列矢言消滅哈瑪斯（Hamas）並發動空中和地面攻擊，哈瑪斯政府表示已造成將近1萬5000人喪生，其中多屬平民。

根據休戰協議，60名以色列人質和180名巴勒斯坦囚犯已獲得釋放。

哈瑪斯仍扣押的人質中，包含被排除在交換協議外的軍人，這個伊斯蘭主義運動組織可能會把他們當作重要的談判籌碼。

2011年，以色列曾釋放1000多名巴勒斯坦人，換回遭哈瑪斯囚禁5年的以色列軍人沙力特（Gilad Shalit）。

行動主義團體指出，目前有逾7000名巴勒斯坦人囚禁在以色列監獄，他們其中許多人的地位比迄今為止獲釋的年輕人和婦女要高得多。（譯者：徐睿承／核稿：張曉雯）

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