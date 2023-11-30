美軍魚鷹機墜海尋獲「1白人男屍」！　日自衛隊宣布：全面停飛

▲日本航空自衛隊直升機在失事海域進行搜索作業。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

駐日美軍所屬的一架魚鷹式直升機29日下午在日本鹿兒島縣屋久島外海解體墜毀，當晚尋獲1人，經確認死亡。如果該男經確認為美軍隊員，此次事故將成為魚鷹式直升機在日本發生的首起死亡意外。對此，防衛省稍早宣布，陸上自衛隊將暫時停飛魚鷹式直升機，同時要求美軍也暫停所有魚鷹式直升機的任務。

根據《時事通信社》報導，防衛省幹部宣布，受到此次事故影響，陸上自衛隊所屬的魚鷹式直升機將暫停所有飛行任務。此外，防衛省向執政黨自民黨表示，將會要求美軍也暫停所有魚鷹式直升機的飛行任務。

根據《南日本新聞社》報導，事發當時有5艘漁船在附近，多名漁民表示，魚鷹式直升機突然在空中迴旋，隨後左引擎噴火，並解體墜毀，海面上全是殘骸，而整個過程僅僅10多秒而已。

當地漁協表示，協助搜救的漁船29日晚間打撈到1名失去意識的男子，但經當地醫師確認後，宣告死亡。死者為白人男性，身穿綠色迷彩服與救生衣，目前身分仍不明。一旦死者身分經過確認為美軍隊員，那本起事故將成為日本首次的魚鷹式直升機死亡意外。

事故發生當時，當局表示機上共載有8人，不過隨後美軍又修正人數為6人。而海上保安本部30日上午則是重新上修人數為8人。

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