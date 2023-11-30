俄女模與15歲女兒在土耳其被屠殺　「屍體包在床單中」丟棄路邊

▲警方找郊區山坡上找到母女遺體。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯42歲女模伊莉娜(Irina Dvizova)與15歲女兒達亞娜(Dayana)在土耳其一同遭到屠殺，屍體被人發現用床單和繩子綑綁，警方在沙發上發現血跡還有屬於男性的腳印，目前正在追查伊莉娜45歲前夫安德烈(Andrey Kuslevich)下落。

警方在伊莉娜位於土耳其熱門度假勝地博德魯姆(Bodrum)郊區一處山坡上，發現女模伊莉娜與身為網紅的15歲女兒達亞娜遺體，2人的遺體均被床單包裹著並用繩子綁著，陳屍地點僅相距3公尺。

當地媒體報導，伊莉娜因為長達好幾天與親友失聯引發擔心，結果前去她家拜訪時，發現她家大門被人強行打開，而向警方報案。身為女模的伊莉娜同時也是3個孩子的母親，她近來移居到博德魯姆從事房地產工作，女兒達亞娜在TikTok上也是名網紅，擁有3萬多名粉絲。

警方調查發現，自從命案發生之後，伊莉娜的5歲兒子馬卡爾(Makar)下落不明，懷疑案件可能是前夫安德烈為了搶奪監護權而行凶，再加上在沙發上找到血跡與男性腳印，當地警方正在與國際警察合作，希望能找到安德烈與馬卡爾下落。

