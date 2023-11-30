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1屍2命！美無業男勒死「懷孕女友」棄屍高速公路　監視器全都錄

▲▼1屍2命！美無業男勒死「懷孕女友」　轉頭棄屍高速公路。（圖／翻攝自X）

▲查爾斯殘殺懷孕女友後，棄屍路邊。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國紐約一名男子殺害懷孕女友，並將其棄屍於高速公路上，因此被判無期徒刑，服刑滿25年才可提報假釋。而該名男子不但殘殺女友導致一屍兩命，就連犯案用的車輛都是女友名下，所幸他的棄屍犯行全被監視器錄下，留下完整證據。

根據《紐約郵報》報導，現年33歲的查爾斯（Goey Charles）2020年10月殺害當時29歲的女友皮埃爾（Vanessa Pierre），當時皮埃爾還懷有6個月的身孕。

根據公路旁的監視器畫面，查爾斯2020年10月23日凌晨4時28分開著皮埃爾名下的白色小客車停在路邊後，便突然打開副駕駛座的車門，將皮埃爾的屍體拖到路邊拋棄，再小跑返回駕駛座，隨後開車揚長而去。

一名公車司機在路邊發現皮埃爾的屍體後，立刻通報警方處理。警方發現，皮埃爾身上穿著橘色襯衫與紅色睡衣，腳上僅穿著一隻襪子，而她的脖子則纏著一條灰色運動褲。經過法醫相驗，皮埃爾的死因確定為頸部受壓迫導致的窒息死亡。

皮埃爾生前是一名護士，她的妹妹表示，姊姊生前還懷有查爾斯的孩子，是一名女孩，連名字都取好了。妹妹悲痛道，「她很愛查爾斯，想要組建一個家庭，我曾經告訴她這個男人不合適，不是對的人，他很奇怪，但是兩人發展太快，在一起不到1年就懷孕6個月。」妹妹也指出，查爾斯並沒有穩定的正當工作。

皮埃爾的屍體被發現的3天後，警方順利逮捕查爾斯，並指控他犯下二級謀殺罪。該案11月開庭，法官最終判他25年終身監禁，也就是服刑滿25年後才可提報假釋。

▼皮埃爾的家人表示，兩人認識不到1年。（圖／翻攝自X）

▲▼1屍2命！美無業男勒死「懷孕女友」　轉頭棄屍高速公路。（圖／翻攝自X）

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