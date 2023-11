2名未成年巴勒斯坦男孩遭以軍射殺！　年紀最小僅8歲

▲約旦河西岸年僅8歲的男童遭以色列軍方射殺。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

巴勒斯坦官媒指出,以色列軍隊29日在約旦河西岸(West Bank)射殺了4名巴勒斯坦人,包含2名年僅15歲和8歲的男孩。

根據路透社報導,巴勒斯坦新聞機構瓦法社(WAFA)指出,以色列軍隊29日在約旦河西岸城市哲寧(Jenin)開槍射殺4名巴勒斯坦人,包含年僅15歲和8歲的未成年男孩,還有另外2名巴勒斯坦高級指揮官。

哈瑪斯後續稱,死亡的15歲男孩是其成員,社群媒體上也流傳著疑似8歲男孩中槍的影片,但未拍攝到是哪方開的槍。

以色列國防軍表示,他們在哲寧的基地活動期間,多名嫌疑人向以軍士兵投擲了爆炸裝置,他們向攻擊者進行實彈射擊,也確認有擊中目標。

以色列指出,位於約旦河西岸北部的哲寧是巴勒斯坦武裝團體的據點,今年7月派出無人機與數以百計士兵向哲寧和鄰近難民營發動大規模突擊,堪稱多年來最大規模。以哈衝突10月爆發後,以色列國防軍也多次襲擊哲寧,目前以造成數十人死亡。

聯合國數據顯示,今年已有400多名巴勒斯坦人在西岸被以色列軍隊或定居者殺害。這是當地自聯合國在2005年開始記錄巴勒斯坦人的死亡數以來,死亡人數最多的一次,而約旦河西岸不斷上升的死亡人數引發人們擔憂,當地可能隨著加薩衝突持續而失控。

‼️ BREAKING: Two Palestinian boys were shot in Jenin, West Bank.



I matched the videos, it’s the same place but TWO DIFFERENT BOYS. pic.twitter.com/AJzldFT8r6