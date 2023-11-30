哈瑪斯破門掃蕩　2店員「10秒前」才狂奔藏冰櫃！逃過血腥屠殺

Last night, new footage was released from October 7, showing a different angle of Hamas’ Brutality.



this video, from the Magen intersection, shows the moments that the two Israeli employees open the storefront, only to see the invading Hamas terrorists. pic.twitter.com/m3gr4AP1pI — Yaari Cohen (@YaariCohen) November 27, 2023

記者趙蔡州／綜合報導

以哈雖然暫時達成休戰協議，仍有不少以色列人被哈瑪斯囚禁。以色列政府近日公布一段影片，內容是哈瑪斯入侵當天，2名超商店員及時藏進後方冰櫃，靠著10秒時間躲過哈瑪斯士兵的搜捕，成功保住一命。

▲店員看見哈瑪斯士兵集團衝鋒，嚇得立刻藏到倉庫冰櫃中。（圖／翻攝自X）

根據The Messenger報導，影片拍攝時間在10月7時，可以看見一群哈瑪斯士兵準備進入一間加油站，旁邊一間超商的2名店員開門查看，看見一群人浩浩蕩蕩的朝超商走來，嚇到連門都來不及鎖，趕緊轉身往後方逃跑。

店內監視器影片可以看見，2人7點51分00秒發現外面情況不對，瞬間轉身就往超商內部的倉庫房間跑去，大約51分20秒成功藏進倉庫房間的冰櫃中，51分30秒哈瑪斯士兵就闖入超商。

▲哈瑪斯士兵只看了倉庫幾眼就離開現場，讓2名超商店員成功逃過一劫。（圖／翻攝自X）

哈瑪斯士兵進入超商後，開始到處射擊並找尋店內是否有活人，有士兵更一路往倉庫房間前進，不過打開房門後只簡單看了幾眼，沒有進入倉庫打開冰櫃檢查，只隨意搶了桌上的手機跟一些飲料糧食就離開現場，2人因此躲過哈瑪斯士兵的搜捕，成功保住一命。

整個襲擊過程大約只持續2分30秒，然而哈瑪斯士兵離開現場後，2名店員依然沒有走出冰櫃，直到數小時後以色列軍隊抵達小鎮將2人救出。