魚鷹機在日本出現首例死亡事故　安全紀錄不佳被封「寡婦製造機」

▲美軍一架魚鷹運輸機（V-22 Osprey）29日在日本外海失事。（示意圖／路透）

文／中央社

美軍一架魚鷹運輸機（V-22 Osprey）29日墜落日本外海，機上6人已知1人死亡。魚鷹機安全紀錄不佳，事故頻傳，還被稱為「寡婦製造機」，終釀今天這起日本首例死亡事故。

美軍搭載6人的魚鷹運輸機今天墜落日本鹿兒島縣屋久島外海，1名男性機組員雖被救起送醫，但最後仍宣告不治。

日本沖繩時報報導，日本政府防衛省表示，今天是魚鷹機在日本境內發生的首例死亡事故。

每日新聞報導，擁有垂直起降能力的魚鷹機，由美軍陸戰隊從2012年10月起部署在位於日本沖繩縣宜野灣市的駐日美軍普天間基地。美國空軍接著也從2018年10月起，在東京都福生市的橫田基地部署魚鷹機。

不過，魚鷹機從研發階段開始就相繼傳出死亡意外等情況，甚至被稱為「寡婦製造機」。

回顧魚鷹機多起事故，包括2012年4月及6月分別在摩洛哥及美國佛羅里達州墜機；2015年在美國夏威夷州降落失敗，造成2人死亡。

而在日本境內發生的意外事件包括隸屬普天間基地的陸戰隊魚鷹機，2016年12月13日在沖繩縣名護市外海迫降機體嚴重損毀，造成2人受傷。

2023年更是接連發生魚鷹機緊急著陸事故，時間地點分別為9月14日在鹿兒島縣奄美市奄美機場及沖繩縣石垣市新石垣機場、同月16日在大分縣大分機場，同月21日在奄美機場。上述意外都是美軍陸戰隊魚鷹機。

日本陸上自衛隊也有採購魚鷹機，2020年時暫時部署在千葉縣木更津市的陸上自衛隊木更津駐屯地，計畫2025年正式將17架魚鷹機部署在佐賀市佐賀機場，並從今年6月起在機場旁興建駐屯地。