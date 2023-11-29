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巴拿馬運河大塞車！日企繳1.24億「插隊費」優先通關

▲巴拿馬運河。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲巴拿馬運河因為天氣乾旱導致擁堵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

巴拿馬運河目前正面臨嚴重的擁堵和不穩定情況，這促使船隻為了節省成本和避免延誤而選擇繞行數千公里，氣候乾旱是導致巴拿馬運河長期擁堵和通行成本上漲的主要原因。其中，全球最大的化工輪船運營商思多而特集團，已經調整了旗下166艘貨輪的航線，選擇繞行上萬公里通過蘇伊士運河進行運輸。其他托運公司也紛紛採取類似策略，包括改道非洲的好望角或通過南美洲的麥哲倫海峽。

根據《彭博社》報導，巴拿馬運河管理局平常每天通行名額為36艘，但不久前宣布將在三個月內將其縮減至18艘。專家預測在2024年年中雨季來臨之前，巴拿馬運河難以恢復正常運作。一些貨船甚至需要等待長達20天才能通過運河，並支付高昂的延誤費用。

為解決擁堵問題，運河管理局組織了一場拍賣會，以競標方式確定優先通行權。最近，一家日本能源企業為一艘液化石油氣運輸船支付了397.5萬美元（約新台幣1.24億元）的巨額插隊費，獲得了15日的優先通行權。這不包括約10萬美元（約新台幣310萬元）的常規過路費。在另一次公開拍賣中，一艘貨船以110萬美（約新台幣3400萬元）中標，起拍價僅為5.5萬美元。

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據報導，巴拿馬運河每年約有26%的運輸業務涉及液化石油氣、液化天然氣等大宗商品。在拍賣中，通常願意出價的是液化石油氣或液化天然氣運輸船。船舶經紀人預測，未來的拍賣可能還將包括排隊等候的滿載集裝箱船，這可能將刷新巴拿馬運河的插隊費新高。

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