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結婚9年…人妻半夜醒來目擊「關鍵一幕」　崩潰：模範老公是花花公子

國外一名人妻半夜睡醒沒看到老公，赫然發現不堪的真相。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲國外一名人妻半夜睡醒沒看到老公，赫然發現不堪的真相。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

另一半出軌不忠，對感情絕對是致命傷。國外一名2寶媽結婚多年，家庭生活甜蜜幸福，直到某天半夜醒來，目睹「關鍵性一幕」，揭露老公隱藏已久的祕密，整個人生瞬間崩毀。

《docnhanh》報導，這名人妻結婚9年，和老公都來自普通家庭，2人從相識到相愛，雖然不是初戀，但感情相當穩定，即使結婚的時候遇到很多困難，但彼此互相扶持，終於買了屬於自己的房子，老公也買了車，並育有2個小孩。

人妻讚賞老公是模範父親，雖然嚴格，但工作之餘願意花時間陪伴小孩，此外也很孝順，很重視雙方的家庭，「我以為我的生活總是像是一場夢，卻沒想到在我最自信、最驕傲的時候，迎來失敗、絕望和崩潰」。

人妻看到老公和別人在視訊。（示意圖／翻攝自pixabay）
人妻看到老公和別人在視訊。（示意圖／翻攝自pixabay）

人妻指出，某天半夜她醒來，發現老公不在身邊，便好奇去尋找，怎料走到客廳，看到老公戴耳機看手機，正與別人視訊通話，說道：「每天見妳，就陪妳一起做，我只希望明天能見到妳，帶妳出去吃飯」，更覺得可惜沒有早點認識，「我已經愛妳快1年了」，走近一看，螢幕上是一個年輕女子，什麼也沒穿。

人妻對自己的所見所聞感到震驚，立刻衝回房間暴哭，「我只希望我還在睡覺，如果這是一場惡夢，就不會如此心碎」，因為深愛以久的老公，露出花花公子的一面。後來她向老公攤牌，對方承認一切，並稱只是在「玩」，純粹是肉體的滿足而非愛，也答應會和女生斷絕關係。然而，她仍難以接受老公外遇，已經沒有精神處理任何事，「我只想離婚或找其他男人，以報復我的老公」，卻猶豫是否該這麼做。

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