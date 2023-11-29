九州佐賀縣太良町來台徵選觀光大使　獲選者免費赴日玩4天3夜

▲大魚神社三鳥居「海中神社」。（圖／九州佐賀縣太良町提供）

圖文／CTWANT

近期將陸續迎來耶誕、跨年以及農曆年假期，可以說年底是熱門的旅遊旺季，日本更是不少人出國的首選，其中氣候溫和、自然資源豐富的九州地區，成為不少人新興的遊日目的地。位於九州佐賀縣的太良町，為吸引更多台灣人前往當地觀光，太良町町長永淵孝幸特別來台舉辦台灣人限定的「太良町觀光大使徵選活動」，即日起至2024年1月1日止，只要上網填寫問卷回答問題，就有機會可以成為「太良町觀光宣傳大使」，並免費暢遊九州太良町4天3夜！

左起為太良町料理飲食店委員會副委員長川下誠、太良町竹崎KANI旅館委員會委員長荒川信康、「樂吃購！日本」版主吉田皓一、太良町町長永淵孝幸、太良町觀光協會會長川島真悟。（圖／魏妤靜攝） JR九州觀光列車「雙星4047列車」。（圖／九州佐賀縣太良町提供）

太良町是位於佐賀縣東南方的海灣城鎮，面積只有台北市的1/3，若要從台灣前往太良町，可搭乘台灣虎航直飛佐賀機場，再轉巴士往JR佐賀站，並從JR佐賀站搭至肥前鹿島站再轉乘長崎幹線至多良站。雖然乍看交通路線有些麻煩，但此地知名景點可不少，像是去年JR九州最新觀光列車「雙星4047列車」通車行經此地後人氣水漲船高，特別是停靠位在太良町的「多良車站」，因與台灣台東的「多良車站」同名，不少人為此特別前往朝聖！

另外太良町又號稱「可以看見月球引力的小鎮」，原來靠近JR多良車站的大魚神社三鳥居，在退潮時可以徒步行走過去近距離拍照，漲潮後鳥居又沒入海中，變成矗立於海中的「海中神社」，天氣好時還可以看見夕陽映照在海上與鳥居相互輝映的夢幻景象。而此處潮汐落差最大可達6公尺，潮汐起伏正是受到月球引力影響，因此說是最能感受到月球引力的景點並不為過。

竹崎蟹料理是太良町必嘗美食，而海域中豐富的浮游生物是竹崎蟹特別肥美的關鍵。（圖／九州佐賀縣太良町提供）

由於太良町東邊面向日本潮差最大的海域「有明海」，因此讓此地擁有豐富的海產資源，可以品嘗到最新鮮的牡蠣、蝦子、螃蟹等，每年10月～隔年3月還會有牡蠣小屋營業，可以大啖肥美烤牡蠣；另外必吃的還有美味的「竹崎蟹」（即梭子蟹的一種），有別於其他地區的螃蟹有季節限制，「竹崎蟹」一年四季皆可品嘗，夏至秋季生產的「夏蟹」以肉質鮮美聞名；而冬至春季生產的「冬蟹」則有滿滿蟹膏。因為夏蟹的產量較多，太良町內每年還會舉辦「夏季蟹節」以吸引遊客。

因位處氣候溫和的九州，太良町的蜜柑在日本也相當出名，到此除了可以購買果汁或果醬當作伴手禮外，當地還有提供「親榨果汁」的體驗活動，不僅可以感受當地文化，還能品嘗最具鮮度的果汁。

太良町是日本知名的蜜柑產地。（圖／九州佐賀縣太良町提供） 竹崎城址展望台公園擁有360度絕佳賞景視野。（圖／九州佐賀縣太良町提供）

除了美食以外，位於太良町南邊的火山島「竹崎島」，也留存昔日竹崎城石牆、壕溝遺跡，並在遺址上重新建造仿竹崎城外觀的「竹崎城址展望台公園」，在這裡還能俯瞰有明海；另外太良町還有佐賀知名的4大溫泉區之一的「竹崎溫泉」，當地9間旅宿都可享受碳酸氫鈉鹽泉，有部分更擁有可享絕美海景的露天溫泉，一邊泡湯一邊賞景絕對是最奢侈的享受！

當地有些旅宿還擁有絕美海景溫泉房型。（圖／九州佐賀縣太良町提供）

而為了感謝台灣人的支持，九州佐賀縣太良町特別來台徵選「太良町觀光大使」，即日起到2024年1月1日止，只要於指定頁面（https://kyushu.letsgojp.com/archives/606997/）填寫問卷就有機會獲得包括「免費台北-佐賀來回機票」＋「3晚免費住宿」的「太良町觀光旅程4天3夜」免費旅遊大獎，活動將抽出4名幸運兒（亦可2人1組一起徵選），中選者預計於2024年3月21日～3月24日暢玩太良町。

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