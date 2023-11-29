魩仔魚乾混入「河豚魚苗」緊急召回　專家：每20kg就可能混入1隻

▲日本新潟縣店家販售的小魚乾內混有河豚魚苗。（圖／翻攝自推特、Pixabay）

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南投縣仁愛鄉一名44歲洪姓小吃店老闆25日晚間料理河豚肉，邀請8名友人共食，不料所有人26日均出現中毒症狀，最終造成1人死亡、8人送醫悲劇，而在日本新潟縣，則是發現魩仔魚乾混入河豚魚苗的情況，根據專家表示，每20公斤的魩仔魚乾中，就可能會混入一隻河豚魚苗，且靠目視挑出來相當不易。

根據多家日媒引述新潟市保健所說法，位於江南區的川松食品横越店， 28日下午主動連絡保健所，稱店內分裝販賣的魩仔魚乾中，疑似混入河豚魚苗。該店家已聯絡當天購入商品的消費者。據了解，自23日至28日內，店家總共賣出28盒魩仔魚乾，購買此商品的民眾應盡速聯絡店家，千萬不要食用。

據了解，若食用到河豚的肝臟和卵巢等有毒部位，在食用後的20分鐘至3小時內，就會出現麻痺症狀。症狀會從嘴巴擴散至四肢和全身。若症狀嚴重，甚至會導致呼吸困難與死亡。根據報導，這並非日本店家首次出現販售的魩仔魚乾中出現河豚魚苗，早在10月9和10日，東京都和神奈川、千葉両縣的連鎖超市「Maruetsu」所販售的1474盒魩仔魚乾中，就有顧客發現一隻疑似河豚魚苗的物品。

魩仔魚乾中為何會混入河豚魚苗？根據日本厚生勞動省指出，日本所有沿岸區域幾乎都是河豚的棲息地，由於漁民使是用漁網大量撈捕魩仔魚，有時會混入其他魚類，食品監視安全課負責人指出，魚的分類工作主要靠人工作業，關鍵在於撈捕和加工時仔細確認。另外，據新潟食料農業大學教授長島裕二表示，每撈獲20公斤的魩仔魚，就有可能混入一隻河豚魚苗，且在大量魩仔魚中，若混入顏色和大小都極為相似的河豚魚苗，根本難以辨識。

日本新潟縣店家販售的小魚乾內混有河豚魚苗。（圖／翻攝自推特）

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